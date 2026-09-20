Tijuana vs Chivas se encontraron en la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, con resultado 2-0 a favor de las rojiblancas.

Después del resultado en el Estadio Caliente en la Jornada 8, Tijuana suma 6 puntos en el séptimo lugar del grupo B.

Chivas, por su parte, llegó a 12 puntos y se ubicó en el segundo sitio del Grupo B en el Apertura 2026.

Marcador final: Tijuana 0-2 Chivas.

Tijuana vs Chivas: así se definió el partido de la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA

Chivas salió como favorito para lograr su quinta victoria, con el objetivo de acercarse al América, líder del Grupo B de la Liga Femenil BBVA.

En el mismo sector, Tijuana, con seis puntos, necesitaba el triunfo para seguir con aspiraciones de cara a la Liguilla..

Así fueron los goles del partido Tijuana vs Chivas:

Minuto 39: Gol de Denise Castro Ruvalcaba (Tijuana 0-1 Chivas)

Minuto 90+5: Gol de Alicia Cervantes (Tijuana 0-2 Chivas)

¿Cuándo vuelven a jugar Tijuana y Chivas en la Liga Femenil BBVA

Tijuana visita en la Jornada 9 al FC Juárez, en partido programado para jugarse el sábado 26 de septiembre.

Chivas abrirá la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA ante Cruz Azul, el viernes 25 de septiembre.