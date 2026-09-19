Rayadas vs Necaxa continuaron con las acciones este viernes en la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA con victoria para las regias 10-0.

El partido Rayadas vs Necaxa fue uno de los juegos programados este viernes como parte del Apertura 2026.

Marcador del partido: Rayadas 10-0 Necaxa.

Rayadas vs Necaxa: así se definió el partido de la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA

En el partido Rayadas vs Necaxa de la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA, las queretanas no pudieron hacerle daño a las cruzazulinas en el Estadio BBVA.

Así fueron los goles del partido Rayadas vs Necaxa:

Minuto 20: Gol de Diana Garcia Castillo (Rayadas)

Minuto 25: Gol de Daiane Santos Silva (Rayadas)

Minuto 48: Gol de Alexandra Godinez Garcia (Rayadas)

Minuto 57: Gol de Lucia Garcia Cordoba (Rayadas)

Minuto 62: Gol de Lucia Garcia Cordoba (Rayadas)

Minuto 70: Gol de Diana Garcia Castillo (Rayadas)

Minuto 74: Gol de Aerial Lyndonna Chavarin (Rayadas)

¿Cuándo vuelven a jugar Rayadas y Necaxa en la Liga Femenil BBVA?

Rayadas y Necaxa jugarán la Jornada 8 del Apertura 2026 la próxima semana.

En la Liga Femenil BBVA, Rayadas enfrentará al Puebla el domingo 27 de septiembre, mientras que Necaxa jugará contra Toluca el lunes 28 de septiembre.