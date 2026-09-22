Santos vs Cruz Azul cerraron con la actividad del lunes 21 de septiembre en la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA con resultado a favor de las Guerreras.

El partido Santos vs Cruz Azul fue uno de los cuatro juegos programados en el cierre de la Jornada 8 del Apertura 2026.

Marcador del partido: Santos 2-0 Cruz Azul

Santos vs Cruz Azul: así se definió el partido de la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA

Santos vs Cruz Azul de la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA, permitió a las Guerreras seguir con las buenas noticias para la institución, pues este fin de semana la rama varonil dio la campanada ante Toluca.

Así fueron los goles del partido Santos vs Cruz Azul:

Minuto 35: Autogol de Valeria Miranda (Santos 1-0 Cruz Azul)

Minuto 79: Gol de Sasha Pickard (Santos 2-0 Cruz Azul)

Con este resultado, Santos suma doce puntos en el Grupo 1, misma cantidad que Cruz Azul.

Sin embargo, las Guerreras ahora ocupan la sexta posición, en tanto que La Máquina duerme en el séptimo escalón.

¿Cuándo vuelven a jugar Santos y Cruz Azul en la Liga Femenil BBVA?

Santos y Cruz Azul jugarán la Jornada 9 del Apertura 2026 que inicia el viernes 25 de septiembre.

En la Liga Femenil BBVA, Santos visita a Pachuca el sábado 26 de septiembre, mientras que Cruz Azul recibirá a Chivas el viernes 25 de septiembre.