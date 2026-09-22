Roberto Galán, portero español del Atlético Morelia, denunció que ha recibido amenazas de no volver a jugar en México por alzar la voz y pedir el regreso del ascenso a la Liga MX.

El futbolista manifestó que existen presiones directas por parte directivos, tales como la rescisión unilateral de contratos o el veto deportivo, hacia quienes manifiesten inconformidad con la cancelación del ascenso y descenso.

Este jueves se confirmará si regresa el ascenso desde la Liga de Expansión en el futbol mexicano (Luis Fernando Toris / MEXSPORT)

Roberto Galán acusa falta de interés de dirigentes por regresar ascenso a la Liga MX

Durante su participación en el Senado de la República, en el conversatorio “Fuera de lugar”, Roberto Galán denunció amenazas contra él y otros futbolistas por pedir el regreso del ascenso a la Liga MX.

El portero de 22 años del Atlético Morelia recriminó la falta de apoyo de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales y de su presidente, Álvaro Ortiz.

Roberto Galán evidenció la inasistencia del comisionado Mikel Arriola y del directivo Francisco Iturbide, cuya ausencia en la mesa de diálogo demuestra, a juicio del jugador, una omisión institucional.

El portero indicó que despojar del mérito de ascenso a la Liga de Expansión desincentiva el rendimiento deportivo y estanca el desarrollo integral del balompié nacional, afectando de manera directa tanto a los profesionales como a la afición mexicana.