Roberto Galán, portero español del Atlético Morelia, denunció que ha recibido amenazas de no volver a jugar en México por alzar la voz y pedir el regreso del ascenso a la Liga MX.

El futbolista manifestó que existen presiones directas por parte directivos, tales como la rescisión unilateral de contratos o el veto deportivo, hacia quienes manifiesten inconformidad con la cancelación del ascenso y descenso.

Este jueves se confirmará si regresa el ascenso desde la Liga de Expansión en el futbol mexicano
Este jueves se confirmará si regresa el ascenso desde la Liga de Expansión en el futbol mexicano (Luis Fernando Toris / MEXSPORT)

Roberto Galán acusa falta de interés de dirigentes por regresar ascenso a la Liga MX

Durante su participación en el Senado de la República, en el conversatorio “Fuera de lugar”, Roberto Galán denunció amenazas contra él y otros futbolistas por pedir el regreso del ascenso a la Liga MX.

El portero de 22 años del Atlético Morelia recriminó la falta de apoyo de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales y de su presidente, Álvaro Ortiz.

Roberto Galán evidenció la inasistencia del comisionado Mikel Arriola y del directivo Francisco Iturbide, cuya ausencia en la mesa de diálogo demuestra, a juicio del jugador, una omisión institucional.

El portero indicó que despojar del mérito de ascenso a la Liga de Expansión desincentiva el rendimiento deportivo y estanca el desarrollo integral del balompié nacional, afectando de manera directa tanto a los profesionales como a la afición mexicana.