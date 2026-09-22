Toluca vs Tigres se enfrentaron en actividad del lunes 21 de septiembre en la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA con goleada a favor de las Amazonas.
El partido Toluca vs Tigres fue uno de los cuatro juegos programados en el cierre de la Jornada 8 del Apertura 2026.
Marcador del partido: Toluca 2-7Tigres
Toluca vs Tigres: así se definió el partido de la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA
Al partido Toluca vs Tigres de la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA, las Amazonas llegaron en busca de darle alcance a Rayadas en el Grupo A.
En el mismo sector, Toluca marchaba en tercer lugar al momento del silbatazo inicial.
Así fue el gol del partido Toluca vs Tigres:
- Minuto 10: Gol de Eugenie Anne Le Sommer (Toluca 1-0 Tigres)
- Minuto 25: Gol de Maricarmen Reyes (Toluca 1-1 Tigres)
- Minuto 29: Gol de Thembi Kgatlana (Toluca 1-2 Tigres)
- Minuto 33: Gol de María Sánchez (Toluca 1-3 Tigres)
- Minuto 40: Gol de Thembi Kgatlana (Toluca 1-4 Tigres)
- Minuto 55: Gol de Thembi Kgatlana (Toluca 1-6 Tigres)
- Minuto 63: Gol de Mariza (Toluca 1-7 Tigres)
- Minuto 92: Gol de Amandine Henry (Toluca 2-7 Tigres)
Con este resultado Tigres se ubica en la segunda posición del Grupo A igualado con Rayadas en 21 puntos.
Toluca se quedó en 16 unidades en el tercer lugar del mismo sector.
¿Cuándo vuelven a jugar Toluca y Tigres en la Liga Femenil BBVA?
Toluca y Tigres jugarán la Jornada 9 del Apertura 2026 que inicia el viernes 25 de septiembre.
En la Liga Femenil BBVA, Tigres recibirá a San Luis el domingo 27 de septiembre, mientras que Toluca visitará al Necaxa el lunes 286 de septiembre.