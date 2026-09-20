América vs Atlas se encontraron en la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, con resultado 2-2 para ambos equipos.

Después del resultado en la cancha Centenario en la Jornada 8, América suma 22 puntos y se quedó en el primer lugar del grupo B.

Atlas, por su parte, se quedó con 9 puntos y se ubicó en el quinto sitio del Grupo B en el Apertura 2026.

Marcador final: América 2-2 Atlas.

América vs Atlas: así se definió el partido de la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA

América salió como favorito para lograr una victoria, con el objetivo de acercarse a los primeros puestos del Grupo B de la Liga Femenil BBVA.

En el mismo sector, Atlas necesitaba el triunfo para seguir con aspiraciones de cara a la Liguilla.

Así fueron los goles del partido América vs Atlas:

Minuto 3: Gol de Geyse Da Silva Ferreira (América)

Minuto 17: Gol de Karen Flores Estrella (Atlas)

Minuto 55: Gol de Sanjuana Munoz Murillo (Atlas)

Minuto 68: Gol de Irene Guerrero (América)

¿Cuándo vuelven a jugar América y Atlas en la Liga Femenil BBVA

América visita en la Jornada 9 al León, en partido programado para jugarse el lunes 28 de septiembre.

Atlas visita al Querétaro en la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA ante Cruz Azul, el sábado 26 de septiembre.