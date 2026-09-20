Pumas vs Puebla se encontraron en la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, con resultado 2-0 a favor de las universitarias.

Después del resultado en el Estadio Olímpico Universitario en la Jornada 8, Pumas suma 12 puntos en el cuarto lugar del grupo B.

Puebla, por su parte, se quedó con 3 puntos y se ubicó en el octavo sitio del Grupo B en el Apertura 2026.

Marcador final: Pumas 2-0 Puebla.

Pumas vs Puebla: así se definió el partido de la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA

Pumas salió como favorito para lograr una victoria, con el objetivo de acercarse a los primeros puestos del Grupo B de la Liga Femenil BBVA.

En el mismo sector, Puebla necesitaba el triunfo para seguir con aspiraciones de cara a la Liguilla.

Así fueron los goles del partido Pumas vs Puebla:

Minuto 1: Gol de Ana Mendoza Gonzalez (Pumas)

Minuto 52: Gol de Stephanie Mariana Ribeiro (Pumas)

¿Cuándo vuelven a jugar Pumas y Puebla en la Liga Femenil BBVA

Pumas visita en la Jornada 9 al Atlas, en partido programado para jugarse el lunes 28 de septiembre.

Puebla recibe a Rayadas en la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA ante Cruz Azul, el domingo 27 de septiembre.