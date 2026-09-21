Atlante vs Querétaro abrieron la actividad del lunes 21 de septiembre en la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA con resultado a favor de la escuadra azulgrana.

El partido Atlante vs Querétaro fue uno de los cuatro juegos programados en el cierre de la Jornada 8 del Apertura 2026.

Marcador del partido: Atlante 2-1 Querétaro

Atlante vs Querétaro: así se definió el partido de la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA

Al partido Atlante vs Querétaro de la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA, Atlante Femenil llegó con la necesidad de sumar y consiguió los tres puntos.

Atlante no ganaba desde la Jornada 1 cuando derrotó a Necaxa, sumaba 6 derrotas consecutivas.

Así fueron los goles del partido Atlante vs Querétaro:

  • Minuto 37: Gol de Andrea González (Atlante 1-0 Querétaro)
  • Minuto 60: Gol de Conni Herrera (Atlante 2-0 Querétaro)
  • Minuto 90+7: Gol de Niomi Grimaldo (Atlante 2-1 Querétaro)

Con este resultado, Atlante llegó a seis puntos, pero se mantiene en el fondo del Grupo A, pero ya igualó en unidades al Querétaro.

Atlante Femenil logró aprovechar su localía ante Querétaro
Atlante Femenil logró aprovechar su localía ante Querétaro

¿Cuándo vuelven a jugar Atlante y Querétaro en la Liga Femenil BBVA?

Atlante Femenil y Querétaro jugarán la Jornada 9 del Apertura 2026 que inicia el viernes 25 de septiembre.

En la Liga Femenil BBVA, Atlante recibirá a Pumas el lunes 28 de septiembre, mientras que Querétaro recibirá al Atlas el sábado 26 de septiembre.