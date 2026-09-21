Atlante vs Querétaro abrieron la actividad del lunes 21 de septiembre en la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA con resultado a favor de la escuadra azulgrana.

El partido Atlante vs Querétaro fue uno de los cuatro juegos programados en el cierre de la Jornada 8 del Apertura 2026.

Marcador del partido: Atlante 2-1 Querétaro

Atlante vs Querétaro: así se definió el partido de la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA

Al partido Atlante vs Querétaro de la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA, Atlante Femenil llegó con la necesidad de sumar y consiguió los tres puntos.

Atlante no ganaba desde la Jornada 1 cuando derrotó a Necaxa, sumaba 6 derrotas consecutivas.

Así fueron los goles del partido Atlante vs Querétaro:

Minuto 37: Gol de Andrea González (Atlante 1-0 Querétaro)

Minuto 60: Gol de Conni Herrera (Atlante 2-0 Querétaro)

Minuto 90+7: Gol de Niomi Grimaldo (Atlante 2-1 Querétaro)

Con este resultado, Atlante llegó a seis puntos, pero se mantiene en el fondo del Grupo A, pero ya igualó en unidades al Querétaro.

Atlante Femenil logró aprovechar su localía ante Querétaro

¿Cuándo vuelven a jugar Atlante y Querétaro en la Liga Femenil BBVA?

Atlante Femenil y Querétaro jugarán la Jornada 9 del Apertura 2026 que inicia el viernes 25 de septiembre.

En la Liga Femenil BBVA, Atlante recibirá a Pumas el lunes 28 de septiembre, mientras que Querétaro recibirá al Atlas el sábado 26 de septiembre.