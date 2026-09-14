La Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA confirmó al América como el mejor equipo del torneo; Tigres se mantiene como líder de su grupo.

Grupo A

  1. Tigres | 18 puntos
  2. Rayados | 18 puntos
  3. FC Juárez | 15 puntos
  4. Toluca | 13 puntos
  5. Cruz Azul | 12 puntos
  6. León | 9 puntos
  7. Santos Laguna | 9 puntos
  8. Querétaro | 6 puntos
  9. Atlante | 3 puntos
Tigres Femenil es líder del Grupo A de la Liga Femenil BBVA
Tigres Femenil es líder del Grupo A de la Liga Femenil BBVA (Gustavo Valdez / MEXSPORT)

Grupo B

  1. América | 21 puntos
  2. Chivas | 12 puntos
  3. San Luis | 12 puntos
  4. Pumas | 9 puntos
  5. Atlas | 8 puntos
  6. Pachuca | 7 puntos
  7. Tijuana | 6 puntos
  8. Puebla | 3 puntos
  9. Necaxa | 0 puntos
América Femenil sigue imparable en la Liga Femenil BBVA
América Femenil sigue imparable en la Liga Femenil BBVA (--MexSport Agency-- / --MexSport Agency--)

La competencia se prepara para la Jornada 8, que arrancará el viernes 18 de septiembre con un partido, y concluirá el lunes 21 de septiembre con cuatro duelos.

Resultados de la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA dejó triunfos importantes de América, Rayadas y Cruz Azul.

Estos son todos los resultados de la Jornada 7:

  • Cruz Azul 3-2 Pumas
  • Chivas 2-3 Rayadas
  • Atlas 1-0 Atlante
  • FC Juárez 1-0 Necaxa
  • Puebla 2-6 Querétaro
  • América 5-2 Tigres
  • San Luis 2-3 Santos
  • Toluca vs Tijuana
  • Pachuca vs León

Fechas y horarios de la Jornada 8 del Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA

La Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA se juega del viernes 18 de septiembre al lunes 21 de septiembre.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 8:

Viernes 18 de septiembre

  • Rayados vs Necaxa | 21 horas

Sábado 19 de septiembre

  • Tijuana vs Chivas | 17:06 horas

Domingo 20 de septiembre

  • Puebla vs Pumas | 12 horas
  • América vs Atlas | 15:45 horas
  • San Luis vs Pachuca | 17 horas

Lunes 21 de septiembre

  • Atlante vs Qierétaro | 15:45 horas
  • León vs FC Juárez | 17 horas
  • Toluca vs Tigres | 18 horas
  • Santos vs Cruz Azul | 19:06