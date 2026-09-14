La Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA confirmó al América como el mejor equipo del torneo; Tigres se mantiene como líder de su grupo.

Grupo A

Tigres | 18 puntos Rayados | 18 puntos FC Juárez | 15 puntos Toluca | 13 puntos Cruz Azul | 12 puntos León | 9 puntos Santos Laguna | 9 puntos Querétaro | 6 puntos Atlante | 3 puntos

Tigres Femenil es líder del Grupo A de la Liga Femenil BBVA (Gustavo Valdez / MEXSPORT)

Grupo B

América | 21 puntos Chivas | 12 puntos San Luis | 12 puntos Pumas | 9 puntos Atlas | 8 puntos Pachuca | 7 puntos Tijuana | 6 puntos Puebla | 3 puntos Necaxa | 0 puntos

América Femenil sigue imparable en la Liga Femenil BBVA (--MexSport Agency-- / --MexSport Agency--)

La competencia se prepara para la Jornada 8, que arrancará el viernes 18 de septiembre con un partido, y concluirá el lunes 21 de septiembre con cuatro duelos.

Resultados de la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA dejó triunfos importantes de América, Rayadas y Cruz Azul.

Estos son todos los resultados de la Jornada 7:

Cruz Azul 3-2 Pumas

Chivas 2-3 Rayadas

Atlas 1-0 Atlante

FC Juárez 1-0 Necaxa

Puebla 2-6 Querétaro

América 5-2 Tigres

San Luis 2-3 Santos

Toluca vs Tijuana

Pachuca vs León

Fechas y horarios de la Jornada 8 del Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA

La Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA se juega del viernes 18 de septiembre al lunes 21 de septiembre.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 8:

Viernes 18 de septiembre

Rayados vs Necaxa | 21 horas

Sábado 19 de septiembre

Tijuana vs Chivas | 17:06 horas

Domingo 20 de septiembre

Puebla vs Pumas | 12 horas

América vs Atlas | 15:45 horas

San Luis vs Pachuca | 17 horas

Lunes 21 de septiembre