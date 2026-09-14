La Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA confirmó al América como el mejor equipo del torneo; Tigres se mantiene como líder de su grupo.
Grupo A
- Tigres | 18 puntos
- Rayados | 18 puntos
- FC Juárez | 15 puntos
- Toluca | 13 puntos
- Cruz Azul | 12 puntos
- León | 9 puntos
- Santos Laguna | 9 puntos
- Querétaro | 6 puntos
- Atlante | 3 puntos
Grupo B
Deportes
Santos vence 3-2 a San Luis en partido de la Jornada 7 de la Liga Femenil BBVA
Deportes
América golea 5-2 a Tigres y se consolida como el mejor equipo de la Liga Femenil BBVA
Deportes
Querétaro golea al Puebla a domicilio en la Liga Femenil BBVA
Deportes
Atlas supera al Atlante en la Jornada 7 de la Liga Femenil BBVA
Deportes
Cruz Azul remonta a Pumas en la Jornada 7 de la Liga Femenil BBVA
Deportes
Chivas vuelve a tropezar en casa y cae 2-3 ante Rayadas
- América | 21 puntos
- Chivas | 12 puntos
- San Luis | 12 puntos
- Pumas | 9 puntos
- Atlas | 8 puntos
- Pachuca | 7 puntos
- Tijuana | 6 puntos
- Puebla | 3 puntos
- Necaxa | 0 puntos
La competencia se prepara para la Jornada 8, que arrancará el viernes 18 de septiembre con un partido, y concluirá el lunes 21 de septiembre con cuatro duelos.
Resultados de la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX
La Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA dejó triunfos importantes de América, Rayadas y Cruz Azul.
Estos son todos los resultados de la Jornada 7:
- Cruz Azul 3-2 Pumas
- Chivas 2-3 Rayadas
- Atlas 1-0 Atlante
- FC Juárez 1-0 Necaxa
- Puebla 2-6 Querétaro
- América 5-2 Tigres
- San Luis 2-3 Santos
- Toluca vs Tijuana
- Pachuca vs León
Fechas y horarios de la Jornada 8 del Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA
La Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA se juega del viernes 18 de septiembre al lunes 21 de septiembre.
Estas son las fechas y horarios de la Jornada 8:
Viernes 18 de septiembre
- Rayados vs Necaxa | 21 horas
Sábado 19 de septiembre
- Tijuana vs Chivas | 17:06 horas
Domingo 20 de septiembre
- Puebla vs Pumas | 12 horas
- América vs Atlas | 15:45 horas
- San Luis vs Pachuca | 17 horas
Lunes 21 de septiembre
- Atlante vs Qierétaro | 15:45 horas
- León vs FC Juárez | 17 horas
- Toluca vs Tigres | 18 horas
- Santos vs Cruz Azul | 19:06