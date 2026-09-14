San Luis vs Santos cerraron la actividad dominical de la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA con resultado 3-2 a favor del equipo de la Comarca Lagunera.

El partido San Luis vs Santos fue uno de los tres juegos programados este domingo 13 de septiembre como parte del Apertura 2026.

Marcador del partido: San Luis 2-3 Santos

San Luis vs Santos: así se definió el partido de la Jornada 7 de la Liga Femenil BBVA

En el partido San Luis vs Santos de la Jornada 7 de la Liga Femenil BBVA,

Así fueron los goles del partido San Luis vs Santos:

Minuto 7 : Gol de Enyerliannys Higuera (San Luis)

Minuto 39 : Gol de Enyerliannys Higuera (San Luis)

Minuto 45+1: Gol de Gineva Lopez (Santos)

Minuto 55 : Gol de Nayeli Diaz (Santos)

Minuto 66: Gol de Carol Soto (Santos)

Con este resultado las potosinas se quedan en la tercera posición del Grupo 2 con 12 puntos.

Las de la Comarca suman ya 9 puntos con los que se colocan en la séptima posición del Grupo 1.

¿Cuándo vuelven a jugar San Luis y Santos en la Liga Femenil BBVA?

San Luis y Santos jugarán la Jornada 8 del Apertura 2026 que inicia el viernes 18 de septiembre.

En la Liga Femenil BBVA, San Luis recibirá a Pachuca el domingo 20 de septiembre, mientras que el lunes 21 de septiembre, Santos será anfitrión de Cruz Azul.