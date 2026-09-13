Chivas vs Rayadas continuaron con las acciones de la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA con resultado 3-2 a favor de la escuadra regiomontana.

El partido Chivas vs Rayadas fue uno de los dos juegos programados este sábado 12 de septiembre como parte del Apertura 2026.

Marcador del partido: Chivas 2-3 Rayadas

Chivas vs Rayadas: así se definió el partido de la Jornada 7 de la Liga Femenil BBVA

En el partido Chivas vs Rayadas de la Jornada 7 de la Liga Femenil BBVA, el cuadro de Monterrey se llevó la victoria 3-2.

Así fueron los goles del partido Chivas vs Rayadas:

Minuto 4 : Gol de Aerial Chavarin (Rayadas)

Minuto 31: Autogol de Blanca Félix (Chivas)

Minuto 40: Gol de Jermaine Seoposenwe (Rayadas)

Minuto 57: Autogol de Daiane Santos (Rayadas)

Minuto 63: Gol de Alicia Cervantes (Chivas)

Con este resultado las rojiblancas se quedan con 12 puntos y podrían perder posiciones en el Grupo B de la Liga Femenil BBVA.

¿Cuándo vuelven a jugar Chivas y Rayadas en la Liga Femenil BBVA?

Chivas y Rayadas volverán a jugar la Jornada 8 del Apertura 2026 que inicia el viernes 18 de septiembre.

En la Liga Femenil BBVA, Chivas visitará a Tijuana el sábado 19 de septiembre, mientras que Rayadas recibirá a Necaxa el viernes 18 de septiembre.