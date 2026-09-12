Atlas vs Atlante continuaron con las acciones de la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA con resultado a favor de las Rojinegras en el Estadio Jalisco.

El partido Atlas vs Atlante fue uno de los dos juegos programados este viernes 11 de septiembre como parte del Apertura 2026.

Marcador del partido: Atlas 1-0 Atlante

Atlas vs Atlante: así se definió el partido de la Jornada 7 de la Liga Femenil BBVA

En el partido Atlas vs Atlante de la Jornada 7 de la Liga Femenil BBVA, las rojinegras intentaron por todos los caminos llegar al gol, y aunque tardaron en conseguirlo, lograron abrir el marcador a su favor.

Atlante Femenil, por su parte, llegó con la necesidad de sumar al menos un punto en la Liga Femenil BBVA, pero fracasó.

Así fue el gol del partido Atlas vs Atlante:

Minuto 60: Gol de Aitana Martínez (Atlas 1-0 Atlante)

Con este resultado las tapatías escalan posiciones para ubicarse en la quinta posición del Grupo B con 8 puntos.

Atlante se quedó en tres unidades en el penúltimo lugar del Grupo A del torneo femenil.

¿Cuándo vuelven a jugar Atlas y Atlante en la Liga Femenil BBVA?

Atlas vs Atlante Femenil jugarán la Jornada 8 del Apertura 2026 que inicia el viernes 18 de septiembre.

En la Liga Femenil BBVA, Atlas visitará al América el domingo 20 de septiembre, mientras que Atlante recibirá a Querétaro el lunes 21 de septiembre.