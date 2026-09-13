Puebla vs Querétaro continuaron con las acciones de la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA con resultado 6-2 a favor del cuadro de Gallos Blancos.

El partido Puebla vs Querétaro fue uno de los tres juegos programados este domingo 13 de septiembre como parte del Apertura 2026.

Marcador del partido: Puebla 2-6 Querétaro

Puebla vs Querétaro: así se definió el partido de la Jornada 7 de la Liga Femenil BBVA

En el partido Puebla vs Querétaro de la Jornada 7 de la Liga Femenil BBVA, el cuadro visitante se llevó la victoria por goleada 6 goles a 2.

Así fueron los goles del partido Puebla vs Querétaro:

Minuto 34: Gol de Nathaly Martinez (Querétaro)

Minuto 38: Gol de Enekia Kasonga (Querétaro)

Minuto 45+2: Gol de Enekia Kasonga (Querétaro)

Minuto 59: Gol de Yulexi Diaz (Puebla)

Minuto 61: Gol de Dilary Heredia (Querétaro)

Minuti 68: Gol de Laura Herrera (Puebla)

Minuto 71: Autogol de Kendyl Terrell (Puebla)

Minuto 75: Gol de Maria Fatima Barone (Querétaro)

Con este resultado las poblanas se ubicaron en la penúltima posición del Grupo 2 únicamente con 3 unidades.

Las emplumadas sumaron su segunda victoria del torneo, aunque aún siguen en la parte baja del Grupo 1.

¿Cuándo vuelven a jugar Puebla y Querétaro en la Liga Femenil BBVA?

Puebla y Querétaro jugarán la Jornada 8 del Apertura 2026 que inicia el viernes 18 de septiembre.

En la Liga Femenil BBVA, Puebla visitará a Pumas el domingo 20 de septiembre, mientras que Atlante recibirá a Querétaro el lunes 21 de septiembre.