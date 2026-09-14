América vs Tigres continuaron con las acciones de la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA con aplastante resultado 5-2 a favor del conjunto de Coapa.

El partido América vs Tigres fue uno de los tres juegos programados este domingo 13 de septiembre como parte del Apertura 2026.

Marcador del partido: América 5-2 Tigres

América vs Tigres: así se definió el partido de la Jornada 7 de la Liga Femenil BBVA

En el partido América vs Tigres de la Jornada 7 de la Liga Femenil BBVA,

Así fueron los goles del partido América vs Tigres:

Minuto 5: Gol de Jana Gutierrez (América)

Minuto 34: Gol de Xcaret Pineda (América)

Minuto 37: Gol de Scarlett Camberos (América)

Minuto 48: Gol de Thembi Kgatlana (Tigres)

Minuto 51: Gol de Thembi Kgatlana (Tigres)

Minuto 55: Gol de Geyse (América)

Minuto 69: Gol de Nancy Antonio (América)

Con este resultado las Águilas se mantienen como líderes del Grupo 2 y del torneo, con siete victorias en siete partidos, ya como el único equipo con paso perfecto.

Las Amazonas suman su primera derrota del torneo, aunque se mantienen como líderes del Grupo 1 con 18 puntos, empatadas con Rayadas.

¿Cuándo vuelven a jugar América y Tigres en la Liga Femenil BBVA?

América vs Tigres jugarán la Jornada 8 del Apertura 2026 que inicia el viernes 18 de septiembre.

En la Liga Femenil BBVA, América recibirá al Atlas el domingo 20 de septiembre, mientras que Tigres visitará a Toluca el lunes 21 de septiembre.