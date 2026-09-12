Cruz Azul y Pumas iniciaron con las acciones de la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA con resultado a favor de La Máquina.

El partido Cruz Azul vs Pumas fue uno de los dos juegos programados este viernes 11 de septiembre como parte del Apertura 2026, y fue de muchos goles y espectáculo en el Estadio Centenario.

Marcador del partido: Cruz Azul 3-2 Pumas

Cruz Azul vs Pumas: así se definió el partido de la Jornada 7 de la Liga Femenil BBVA

En el partido Cruz Azul vs Pumas de la Jornada 7 de la Liga Femenil BBVA, las universitarias habían tomado ventaja, pero La Máquina pudo reaccionar a tiempo para conseguir el triunfo.

Así fueron los goles del partido Cruz Azul vs Pumas:

Minuto 23: Gol de Ana Martínez (Cruz Azul 1-0 Pumas)

Minuto 34: Gol de Cristina Torres (Cruz Azul 1-1 Pumas)

Minuto 66: Gol de Priscila Chinchilla (Cruz Azul 1-2 Pumas)

Minuto 75: Gol de Uchenna Kanu (Cruz Azul 2-2 Pumas)

Minuto 79: Gol de Uchenna Kanu (Cruz Azul 3-2 Pumas)

Con este resultado las auriazules se quedan en 9 puntos en el Grupo B de la Liga Femenil BBVA; mientras que Cruz Azul llega a en la tabla general del Apertura 2026, mientras que el conjunto local llega a 12 en el quinto lugar del Grupo A.

¿Cuándo vuelven a jugar Cruz Azul y Pumas en la Liga Femenil BBVA?

Cruz Azul y Pumas jugarán la Jornada 8 del Apertura 2026 que inicia el viernes 18 de septiembre.

En la Liga Femenil BBVA, Cruz Azul visitará a Santos el lunes 21 de septiembre, mientras que Pumas recibirá a Puebla el domingo 20 de septiembre.