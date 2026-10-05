La Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA dejó a Rayadas como la nueva escuadra líder tras vencer al América; las Águilas se mantienen como las mejores del Grupo B.
Grupo A
- Rayadas | 27 puntos
- Tigres | 25 puntos
- Toluca | 22 puntos
- FC Juárez | 21 puntos
- Santos Laguna| 15 puntos
- Cruz Azul| 15 puntos
- León | 12 puntos
- Atlante | 7 puntos
- Querétaro | 7 puntos
Grupo B
- América | 25 puntos
- Chivas | 21 puntos
- San Luis | 19 puntos
- Pumas | 13 puntos
- Atlas | 12 puntos
- Pachuca | 10 puntos
- Tijuana | 9 puntos
- Puebla | 3 puntos
- Necaxa | 0 puntos
La competencia femenil se detendrá una semana debido a actividad de la Selección Nacional, y se reanudará con la Jornada 11 el sábado 17 de octubre y concluirá el lunes 19 de octubre.
Resultados de la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX
La Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA dejó triunfos importantes de Rayadas, Tigres y Toluca.
Estos son todos los resultados de la Jornada 10:
- Santos 1-0 Puebla
- Querétaro 0-1 San Luis
- Pumas 1-3 Tigres
- Rayadas 4-3 América
- Tijuana 1-0 Atlante
- Necaxa 0-2 Cruz Azul
- Chivas 1-0 FC Juárez
- Pachuca 1-2 Toluca
Fechas y horarios de la Jornada 11 del Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA
La Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA se juega del sábado 17 de octubre al lunes 19 de octubre.
Estas son las fechas y horarios de la Jornada 11:
Sábado 17 de octubre
- Puebla vs Tijuana | 12 horas
- Rayadas vs Cruz Azul | 17 horas
Domingo 18 de octubre
- Pumas vs Atlas | 12 horas
- Chivas vs Necaxa | 12:06 horas
- San Luis vs FC Juárez | 17 horas
- Tigres vs Querétaro | 18:06 horas
- América vs Pachuca | 19 horas
Lunes 19 de octubre
- Toluca vs Santos | 18 horas
- León vs Atlante | 19:06 horas