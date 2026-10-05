La Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA dejó a Rayadas como la nueva escuadra líder tras vencer al América; las Águilas se mantienen como las mejores del Grupo B.

Grupo A

Rayadas | 27 puntos Tigres | 25 puntos Toluca | 22 puntos FC Juárez | 21 puntos Santos Laguna| 15 puntos Cruz Azul| 15 puntos León | 12 puntos Atlante | 7 puntos Querétaro | 7 puntos

Tigres pelea el liderato de la Liga Femenil BBVA. (Jose Luis Melgarejo / MEXSPORT)

Grupo B

América | 25 puntos Chivas | 21 puntos San Luis | 19 puntos Pumas | 13 puntos Atlas | 12 puntos Pachuca | 10 puntos Tijuana | 9 puntos Puebla | 3 puntos Necaxa | 0 puntos

América Femenil perdió el liderato general con Rayadas (Eduardo Serratos / Eduardo Serratos)

La competencia femenil se detendrá una semana debido a actividad de la Selección Nacional, y se reanudará con la Jornada 11 el sábado 17 de octubre y concluirá el lunes 19 de octubre.

Resultados de la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA dejó triunfos importantes de Rayadas, Tigres y Toluca.

Estos son todos los resultados de la Jornada 10:

Santos 1-0 Puebla

Querétaro 0-1 San Luis

Pumas 1-3 Tigres

Rayadas 4-3 América

Tijuana 1-0 Atlante

Necaxa 0-2 Cruz Azul

Chivas 1-0 FC Juárez

Pachuca 1-2 Toluca

Fechas y horarios de la Jornada 11 del Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA

La Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA se juega del sábado 17 de octubre al lunes 19 de octubre.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 11:

Sábado 17 de octubre

Puebla vs Tijuana | 12 horas

Rayadas vs Cruz Azul | 17 horas

Domingo 18 de octubre

Pumas vs Atlas | 12 horas

Chivas vs Necaxa | 12:06 horas

San Luis vs FC Juárez | 17 horas

Tigres vs Querétaro | 18:06 horas

América vs Pachuca | 19 horas

Lunes 19 de octubre