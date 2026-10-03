Rayadas vs América se encontraron en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, con resultado 4-3.

Después del resultado en el Estadio BBVA en la Jornada 10, Rayadas suma 27 puntos en el primer lugar del Grupo A.

América, por su parte, se quedó con 25 puntos y se ubicó en el primer lugar del Grupo B en el Apertura 2026.

Marcador final: Rayadas 4-3 América.

Rayadas vs América: así se definió el partido de la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA

Rayadas salió como favorito para lograr una victoria, con el objetivo de acercarse a los primeros puestos del Grupo A de la Liga Femenil BBVA.

En el Grupo B, América necesitaba el triunfo para seguir con aspiraciones en la Liga Femenil BBVA.

Así fueron los goles del partido Rayadas vs América:

Minuto 17: Gol de Valerie Vargas Arceo (Rayadas)

Minuto 37: Gol de Irene Guerrero (América)

Minuto 43: Autogol de Valeria Del Campo Gutierrez (Rayadas)

Minuto 45+5: Gol de Geyse Da Silva Ferreira (América)

Minuto 46: Autogol de Isadora Haas (América)

Minuto 52: Gol de Aerieal Cahavarin (Rayadas)

Minuto 56: Gol de Valerie Vargas Arceo (Rayadas)

¿Cuándo vuelven a jugar Rayadas y América en la Liga Femenil BBVA

Rayadas recibe en la Jornada 11 al Cruz Azul, en partido programado para jugarse el 17 de octubre.

América recibe a Pachuca en la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA, el 18 de octubre.