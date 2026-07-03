Ahmed Shobair, el papá de Mostafa Shobeir, actual portero que juega para Egipto en el Mundial 2026, construyó una exitosa carrera como futbolista.

Leyenda del Al-Ahly, el también guardameta participó en el Mundial de Italia 1990.

Además, heredó el talento a su hijo Mostafa Shobeir, quien representa a la Selección de Egipto como su padre hace más de tres décadas.

¿Quién es Ahmed Shobair?

Ahmed Shobair es un exfutbolista, político y comentarista egipcio.

Su carrera es conocida por jugar como portero en el club Al-Ahly y a la Selección de Egipto en un Mundial y la Copa Africana.

Ahmed Shobair ( Ahmed Shobair / Facebook)

¿Cuántos años tiene Ahmed Shobair?

Ahmed Shobair tiene 65 años. Nació el 28 de septiembre de 1960 en Tanta, Gharbia, Egipto.

¿Quién es la esposa de Ahmed Shobair?

Ahmed Shobair está casado con Maha Salama.

Ahmed Shobair ( Ahmed Shobair / Facebook)

¿Qué signo zodiacal es Ahmed Shobair?

Ahmed Shobair perteneced al signo zodiacal Libra.

¿Cuántos hijos tiene Ahmed Shobair?

Ahmed Shobair tiene dos hijos. El actual portero de Egipto, Mostafa Shobeir, y la locutora de radio, Salma Shobier.

Ahmed Shobair ( Ahmed Shobair / Facebook)

¿Qué estudió Ahmed Shobair?

Se desconoce el grado de estudios de Ahmed Shobair.

Ahmed Shobair ( Ahmed Shobair / Facebook)

¿En qué ha trabajado Ahmed Shobair?

De 1980 a 1996, Ahmed Shobair jugó en el club Al-Ahly disputando un total de 222 partido.

Con su equipo conseguiría 9 Ligas Premier de Egipto, 9 Copas y 8 campeonatos a nivel de clubes .

En la Selección de Egipto jugó en el Mundial de 1990, así como en cuatro ediciones de la Copa Africana de Naciones y en los Juegos Panafricanos de 1987.

Al retirarse, Ahmed Shobair fue parte del Parlamento de Egipto para la ciudad de Tanta de 2005 a 2010.

Actualmente, es comentarista y analista deportivo en el canal ONTime Sport.