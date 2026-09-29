Necaxa vs Toluca jugaron en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, con resultado de 0-4.

Después del resultado en la Jornada 9, Necaxa suma cero unidades.

Toluca, por su parte, se ubica en el lugar cuatro con 19 puntos.

Marcador final: Necaxa 0-4 Toluca

Necaxa vs Toluca : así se definió el partido de la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA

Toluca salió como favorito para lograr una victoria ante Necaxa, con el objetivo de acercarse a los primeros puestos del Grupo A de la Liga Femenil BBVA.

En el sector B, Necaxa Femenil necesitaba el triunfo para sumar sus primeros puntos en el Apertura 2026, pero no fue logrado.

Así fueron los goles del partido Necaxa vs Toluca:

Minuto 7: Gol de Eugenie Le Sommer (Toluca)

Minuto 50: Gol de Eugenie Le Sommer (Toluca)

Minuto 67: Gol de Eugenie Le Sommer (Toluca)

Minuto 84: Gol de Eugenie Le Sommer (Toluca)

¿Cuándo vuelven a jugar Necaxa y Toluca en la Liga Femenil BBVA

Necaxa recibe en la Jornada 10 a Cruz Azul, en partido programado para jugarse el sábado 3 de octubre.

Toluca enfrenta a Pachuca en la cancha del Estadio Hidalgo, el domingo 4 de octubre de 2026.