Este domingo 18 de enero se disputó el Chivas vs Santos, partido con el que finalizó la Jornada 3 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil y con ello quedaron definidas las nuevas posiciones en la tabla general.

Así van las posiciones en la tabla general de la Liga MX Femenil, después de tres jornadas disputadas:

Rayadas | 9 puntos Toluca | 9 puntos América | 7 puntos Pumas| 7 puntos Cruz Azul | 7 puntos Chivas | 7 puntos Pachuca | 6 puntos FC Juárez| 6 puntos Mazatlán FC | 6 puntos Tigres | 4 puntos Tijuana | 4 puntos Atlético de San Luis l 1 punto León | 1 punto Santos | 0 puntos Puebla | 0 puntos Atlas | 0 puntos Querétaro | 0 puntos Necaxa | 0 puntos

Luego de tres jornadas en el Clausura 2026, las Rayadas firman paso perfecto y se apoderan de la cima aunque Toluca suma las mismas unidades, el cuadro regiomontano es primero por la diferencia de goles de +10.

Tabla de posiciones de la Liga MX Femenil: Resultados de la Jornada 3 del Clausura 2026

La Jornada 3 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil arrancó el pasado viernes 16 de enero con una cartelera de 5 juegos y la sorpresa la dieron Cruz Azul y León, por un lado la Máquina derrotó a Pachuca y las Esmeraldas empataron ante Tigres.

Para el sábado 17 de enero solo se disputaron tres partidos, el América hizo su presentación como local en el torneo con una goleada ante Necaxa y para cerrar la actividad de la Jornada, Chivas se impuso en el Jalisco a Santos.

Resultados de la Jornada 3 de la Liga MX Femenil:

Cruz Azul 1-0 Pachuca

Pumas 3-0 Mazatlán

Atlas 1-2 Tijuana

Juárez 1-0 Atlético San Luis

León 1-1 Tigres

Puebla 0-1 Toluca

América 6-0 Necaxa

Querétaro 0-1 Rayadas

Chivas 1-0 Santos

Tabla de posiciones de la Liga MX Femenil: Fechas y horarios para ver la Jornada 4 del Clausura 2026

Sin tiempo para el descanso el Clausura 2026 sigue su marcha con la primera fecha doble del torneo, la Jornada 4 de la Liga MX Femenil dará inicio el martes 20 de enero y concluirá el miércoles 21.

Para el primer día de actividades se disputarán un total de 3 juegos siendo el Tijuana vs Juárez el que más destaca y para el segundo día de actividad se jugarán los 6 duelos restantes en donde hay dos partidazos imperdibles: Toluca vs Tigres y Rayadas vs Cruz Azul.

Fechas y horarios de la Jornada 4 del Clausura 2026 de la LMXF:

Martes 20 de enero

Pachuca vs Puebla | 7pm

Atlético de San Luis vs América | 8pm

Tijuana vs Juárez | 9:06pm

Miércoles 21 de enero

Necaxa vs Pumas | 6pm

Toluca vs Tigres | 6pm Santos vs León | 7pm

Chivas vs Querétaro | 7:06pm

Rayadas vs Cruz Azul | 8pm

Mazatlán vs Atlas 9:06pm

Todos los horarios señalados corresponden al tiempo del Centro de México, esta fecha promete partidazos que seguro moverán las posiciones en la tabla general de cara al arranque de la quinta fecha.