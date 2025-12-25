Una vez finalizado el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil ha comenzado a moverse el mercado de fichajes y uno de los movimientos más llamativos sería el traspaso de una referente de Tigres que reforzaría a Chivas.

Luego de haberse quedado en los cuartos de final del torneo pasado, la dirección deportiva de Chivas ya prepara el plantel con el que encarará el Clausura 2026 y ficharía a una leyenda de Tigres que sabe muy bien lo que es ganar la Liga MX Femenil.

En caso de que este movimiento se concrete, la legendaria futbolista de las Amazonas diría adiós al conjunto de la Universidad Autónoma de Nuevo León luego de siete años para llegar al Rebaño Sagrado.

Chivas se reforzaría con leyenda de Tigres de cara al Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

De acuerdo con información compartida por diversas fuentes, Cristina Ferral, defensora mexicana de 32 años de edad que ha sido multicampeona con Tigres, reforzaría a Chivas en el Clausura 2026.

A pesar de que trascendió que América también estaba interesada en incorporar a la zaguera de Tigres a sus filas, Chivas se habría adelantado en la carrera y sería cuestión de tiempo para que concreten el fichaje.

Cristina Ferral. (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

Con esta incorporación, el Rebaño Sagrado busca fortalecer la zona baja del equipo y además añadir a una jugadora de experiencia que tiene un ADN ganador, pues tiene más de cinco títulos en su palmarés.

¿Quién es Cristina Ferral? La defensora que dejaría Tigres para fichar con Chivas

Originaria de Ciudad Madero, Tamaulipas, Cristina Ferral es una defensora de 32 años de edad que comenzó su carrera como futbolista profesional en el Olympique de Marsella de Francia en el 2017.

En el 2018 Cristina Ferral fichó con Tigres y desde entonces ha formado parte de una generación dorada de las Amazonas que ha levantado 5 Liga MX Femenil y 3 Campeón de Campeones.

Luego de haber conquistado el Apertura 2025 venciendo al América, Cristina Ferral estaría lista para decir adiós a las Amazonas y emprender una nueva aventura en el Rebaño Sagrado.