Con 6 partidos terminó el miércoles 21 de enero la Jornada 4 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil, así que estamos listos para decirte cómo va la tabla de posiciones de la competencia.

Así van las posiciones en la tabla general de la Liga MX Femenil, después de cuatro jornadas disputadas:

  1. Rayadas | 12 puntos
  2. América | 10 puntos
  3. Pumas | 10 puntos
  4. Chivas| 10 puntos
  5. Pachuca | 9 puntos
  6. Toluca | 9 puntos
  7. FC Juárez | 9 puntos
  8. Cruz Azul| 7 puntos
  9. Tigres | 7 puntos
  10. Mazatlán | 7 puntos
  11. Tijuana | 4 puntos
  12. León l 2 puntos
  13. Santos | 1 punto
  14. San Luis| 1 punto
  15. Atlas | 1 punto
  16. Querétaro | 0 puntos
  17. Puebla | 0 puntos
  18. Necaxa | 0 puntos

Luego de cuatro jornadas en el Clausura 2026, Rayadas lleva paso perfecto y se apoderan de la cima, con América, Pumas y Chivas siguiendo de cerca a las regias.

Tabla de posiciones de la Liga MX Femenil: Resultados de la Jornada 4 del Clausura 2026

La Jornada 4 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil arrancó el martes 20 de enero con la goleada, 7-0 de Pachuca sobre Puebla; mientras que América ganó 2-0 en San Luis.

Estos son todos los resultados de la Jornada 4 de la Liga MX Femenil:

  • Pachuca 7-0 Puebla
  • San Luis 0-2 América
  • Tijuana 1-1 FC Juárez
  • Toluca 1-2 Tigres
  • Necaxa 0-1 Pumas
  • Santos 0-0 León
  • Chivas 2-0 Querétaro
  • Rayadas 2-1 Cruz Azul
  • Mazatlán 1-1 Atlas

Fechas y horarios de la Jornada 5 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil

El Clausura 2026 sigue su marcha con la Jornada 5 de la Liga MX Femenil, que dará inicio el sábado 24 de enero y concluirá el lunes 26.

Fechas y horarios de la Jornada 5 de la Liga MX Femenil:

Sábado 24 de enero

  • San Luis vs Tijuana | 16:30 horas
  • FC Juárez vs Cruz Azul | 18 horas
  • Tigres vs Atlas| 20:06 horas

Domingo 25 de enero

  • Puebla vs Chivas | 12 horas
  • Pumas vs Santos | 12 horas
  • América vs Mazatlán | 17 horas

Lunes 26 de enero

  • Querétaro vs Toluca | 17 horas
  • Necaxa vs Pachuca | 18 horas
  • León vs Rayadas | 19:06 horas