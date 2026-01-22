Con 6 partidos terminó el miércoles 21 de enero la Jornada 4 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil, así que estamos listos para decirte cómo va la tabla de posiciones de la competencia.

Así van las posiciones en la tabla general de la Liga MX Femenil, después de cuatro jornadas disputadas:

Rayadas | 12 puntos América | 10 puntos Pumas | 10 puntos Chivas| 10 puntos Pachuca | 9 puntos Toluca | 9 puntos FC Juárez | 9 puntos Cruz Azul| 7 puntos Tigres | 7 puntos Mazatlán | 7 puntos Tijuana | 4 puntos León l 2 puntos Santos | 1 punto San Luis| 1 punto Atlas | 1 punto Querétaro | 0 puntos Puebla | 0 puntos Necaxa | 0 puntos

Luego de cuatro jornadas en el Clausura 2026, Rayadas lleva paso perfecto y se apoderan de la cima, con América, Pumas y Chivas siguiendo de cerca a las regias.

Tabla de posiciones de la Liga MX Femenil: Resultados de la Jornada 4 del Clausura 2026

La Jornada 4 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil arrancó el martes 20 de enero con la goleada, 7-0 de Pachuca sobre Puebla; mientras que América ganó 2-0 en San Luis.

Estos son todos los resultados de la Jornada 4 de la Liga MX Femenil:

Pachuca 7-0 Puebla

San Luis 0-2 América

Tijuana 1-1 FC Juárez

Toluca 1-2 Tigres

Necaxa 0-1 Pumas

Santos 0-0 León

Chivas 2-0 Querétaro

Rayadas 2-1 Cruz Azul

Mazatlán 1-1 Atlas

Fechas y horarios de la Jornada 5 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil

El Clausura 2026 sigue su marcha con la Jornada 5 de la Liga MX Femenil, que dará inicio el sábado 24 de enero y concluirá el lunes 26.

Fechas y horarios de la Jornada 5 de la Liga MX Femenil:

Sábado 24 de enero

San Luis vs Tijuana | 16:30 horas

FC Juárez vs Cruz Azul | 18 horas

Tigres vs Atlas| 20:06 horas

Domingo 25 de enero

Puebla vs Chivas | 12 horas

Pumas vs Santos | 12 horas

América vs Mazatlán | 17 horas

Lunes 26 de enero