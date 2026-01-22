Con 6 partidos terminó el miércoles 21 de enero la Jornada 4 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil, así que estamos listos para decirte cómo va la tabla de posiciones de la competencia.
Así van las posiciones en la tabla general de la Liga MX Femenil, después de cuatro jornadas disputadas:
- Rayadas | 12 puntos
- América | 10 puntos
- Pumas | 10 puntos
- Chivas| 10 puntos
- Pachuca | 9 puntos
- Toluca | 9 puntos
- FC Juárez | 9 puntos
- Cruz Azul| 7 puntos
- Tigres | 7 puntos
- Mazatlán | 7 puntos
- Tijuana | 4 puntos
- León l 2 puntos
- Santos | 1 punto
- San Luis| 1 punto
- Atlas | 1 punto
- Querétaro | 0 puntos
- Puebla | 0 puntos
- Necaxa | 0 puntos
Luego de cuatro jornadas en el Clausura 2026, Rayadas lleva paso perfecto y se apoderan de la cima, con América, Pumas y Chivas siguiendo de cerca a las regias.
Tabla de posiciones de la Liga MX Femenil: Resultados de la Jornada 4 del Clausura 2026
La Jornada 4 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil arrancó el martes 20 de enero con la goleada, 7-0 de Pachuca sobre Puebla; mientras que América ganó 2-0 en San Luis.
Estos son todos los resultados de la Jornada 4 de la Liga MX Femenil:
- Pachuca 7-0 Puebla
- San Luis 0-2 América
- Tijuana 1-1 FC Juárez
- Toluca 1-2 Tigres
- Necaxa 0-1 Pumas
- Santos 0-0 León
- Chivas 2-0 Querétaro
- Rayadas 2-1 Cruz Azul
- Mazatlán 1-1 Atlas
Fechas y horarios de la Jornada 5 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil
El Clausura 2026 sigue su marcha con la Jornada 5 de la Liga MX Femenil, que dará inicio el sábado 24 de enero y concluirá el lunes 26.
Fechas y horarios de la Jornada 5 de la Liga MX Femenil:
Sábado 24 de enero
- San Luis vs Tijuana | 16:30 horas
- FC Juárez vs Cruz Azul | 18 horas
- Tigres vs Atlas| 20:06 horas
Domingo 25 de enero
- Puebla vs Chivas | 12 horas
- Pumas vs Santos | 12 horas
- América vs Mazatlán | 17 horas
Lunes 26 de enero
- Querétaro vs Toluca | 17 horas
- Necaxa vs Pachuca | 18 horas
- León vs Rayadas | 19:06 horas