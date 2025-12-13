Cruz Azul enfrentaría un cambio importante en la próxima temporada, ya que sus partidos como local dejarán la CDMX y se trasladarán a Morelos.

Sin embargo, este posible cambio solo afectaría a Cruz Azul Femenil pues, hasta ahora, sus partidos de la Fase Regular se jugaban en las Instalaciones de La Noria.

Con esta modificación se espera que el equipo ya tenga un estadio para jugar, y que la Liga MX Femenil llegue a más rincones del país.

Revelan que Cruz Azul se iría a jugar a Morelos

Cruz Azul parece estar preparando un cambio de sede hacia Morelos, según una reciente publicación en redes sociales.

La invitación a una rueda de prensa encabezada por la gobernadora Margarita González Saravia y Víctor Manuel Velázquez Rangel, presidente de Cruz Azul, ha generado expectativas sobre la posible llegada del quipo femenil a esta entidad.

Hasta ahora, los encuentros como locales se habían disputado en las instalaciones del club, sin venta de boletos al público general.

La mudanza a Morelos permitiría ampliar el acceso y mejorar la experiencia de los aficionados que buscan ver al equipo de cerca.

El cambio marca un paso estratégico para acercar al club a nuevas audiencias y fortalecer la presencia de Cruz Azul en la región.

Revelan que Cruz Azul se iría a jugar a Morelos (Captura de pantalla)

¿Dónde jugará el equipo varonil de Cruz Azul el próximo torneo?

Cruz Azul continuará disputando sus partidos en la CDMX durante el próximo torneo, manteniendo como sede el Estadio Olímpico Universitario.

Esta cancha ha servido como casa de Cruz Azul en los últimos dos torneos, en los que ya pudieron levantar el título de la Concachampions.

Después de concluir el Clausura 2026, Cruz Azul regresará al Estadio Azteca, recinto que pasó por una larga remodelación para el Mundial 2026.