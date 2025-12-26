Dos futbolistas de Tigres anunciaron su compromiso de manera oficial tras varios meses de estar saliendo juntas. Se trata de Cecilia Santiago y Alison González, quienes recientemente fueron campeonas de la Liga MX Femenil.

Cecilia Santiago y Alison González, ambas de Tigres Femenil, se convirtieron en campeonas del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil hace un mes cuando vencieron al América por 1-0 en el juego de vuelta, que terminó con un 4-3 global.

Las Amazonas ya habían sido campeonas contra las azulcremas en el Apertura 2022 y 2023, y esta se convirtió en la quinta final que Ángel Villacampa pierde como entrenador de las Águilas (Apertura 2022, Apertura 2023, Clausura 2024, Clausura 2025 y Apertura 2025), pues únicamente ganó en el Clausura 2023.

Amor en la Liga MX Femenil: 2 figuras de Tigres anuncian su compromiso

Tanto Cecilia Santiago como Alison González nunca han escondido su relación que ya llevan desde hace algunos años, por lo que el anuncio de su compromiso es una muestra más del cariño que se tienen actualmente.

Uno de los momentos que más ha generado polémica por la relación que llevan Cecilia Santiago y Alison González fue en la final del Apertura 2023 cuando Tigres consiguió su sexto título de liga frente al América, ya que ambas decidieron darse un beso.

En ese entonces, Alison González era delantera del América y Ceci Santiago portera de las felinas. Ambas se veían muy contentas por disputar una nueva final, por lo que procedieron a darse un beso, dejando en claro que no es necesario tener actitudes antideportivas en ningún momento.

¿Quiénes son Cecilia Santiago y Alison González?

La guardameta de Tigres, Cecilia Santiago, nació el 19 de octubre de 1994 en el Estado de México. Inició su carrera en las filas de Santos Laguna hasta el 2013 cuando optó por emigrar a Estados Unidos y después Chipre. Ha militado en América, PSV Eindhoven y con las felinas, donde ya ha alzado tres títulos de liga.

Por su parte, Alison González, nació en Tepic Nayarit. Con solo 15 años de edad hizo su debut con la playera de Tigres y en ese mismo torneo logró su primer título como profesional. Para el 2019, firmó con las Águilas del América donde también alzó el trofeo. Actualmente, defiende los colores de Tigres, club en el que también ya se convirtió en campeona.