La Jornada 6 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil cerró con la victoria de Rayadas en Torreón, escuadra que se mantiene en la cima junto al América y Chivas.
- América | 16 puntos
- Rayadas | 16puntos
- Chivas | 16 puntos
- Toluca | 15 puntos
- Pachuca | 13 puntos
- Pumas | 13 puntos
- Cruz Azul | 11 puntos
- Tigres | 11 puntos
- Tijuana | 10 puntos
- FC Juárez | 10 puntos
- Mazatlán | 10 puntos
- León l 3 puntos
- San Luis | 2 puntos
- Atlas | 2 puntos
- Santos | 1 punto
- Querétaro | 0 puntos
- Puebla | 0 puntos
- Necaxa | 0 puntos
Tabla de posiciones de la Liga MX Femenil: Resultados de la Jornada 6 del Clausura 2026
La Jornada 5 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil arrancó el viernes 30 de enero con dos partidos, y concluyó el lunes con uno más.
Estos son todos los resultados de la Jornada 5 de la Liga MX Femenil:
- Toluca 3-2 FC Juárez
- Atlas 2-2 San Luis
- Cruz Azul 3-1 Querétaro
- Mazatlán FC 5-0 Necaxa
- Tijuana 3-0 Puebla
- Chivas 3-1 Puebla
- América 5-1 Pumas
- Pachuca 2-2 Tigres
- Santos 1-5 Rayadas
Fechas y horarios de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil
El Clausura 2026 sigue su marcha con la Jornada 7 de la Liga MX Femenil, que dará inicio el miércoles 4 de febrero y concluirá el viernes 6 de febrero.
Fechas y horarios de la Jornada 7 de la Liga MX Femenil:
Miércoles 4 de febrero
- Toluca vs San Luis | 18 horas
Jueves 5 de febrero
- Querétaro vs León | 17 horas
- Necaxa vs Chivas | 18 horas
- FC Juárez vs América | 19:06 horas
- Tigres vs Cruz Azul | 20 horas
- Atlas vs Pumas | 21:06 horas
Viernes 6 de febrero
- Puebla vs Santos | 15:45
- Pachuca vs Mazatlán | 19:06
- Rayadas vs Tijuana | 20 horas