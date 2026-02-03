La Jornada 6 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil cerró con la victoria de Rayadas en Torreón, escuadra que se mantiene en la cima junto al América y Chivas.

  1. América | 16 puntos
  2. Rayadas | 16puntos
  3. Chivas | 16 puntos
  4. Toluca | 15 puntos
  5. Pachuca | 13 puntos
  6. Pumas | 13 puntos
  7. Cruz Azul | 11 puntos
  8. Tigres | 11 puntos
  9. Tijuana | 10 puntos
  10. FC Juárez | 10 puntos
  11. Mazatlán | 10 puntos
  12. León l 3 puntos
  13. San Luis | 2 puntos
  14. Atlas | 2 puntos
  15. Santos | 1 punto
  16. Querétaro | 0 puntos
  17. Puebla | 0 puntos
  18. Necaxa | 0 puntos

La Jornada 5 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil arrancó el viernes 30 de enero con dos partidos, y concluyó el lunes con uno más.

Estos son todos los resultados de la Jornada 5 de la Liga MX Femenil:

  • Toluca 3-2 FC Juárez
  • Atlas 2-2 San Luis
  • Cruz Azul 3-1 Querétaro
  • Mazatlán FC 5-0 Necaxa
  • Tijuana 3-0 Puebla
  • Chivas 3-1 Puebla
  • América 5-1 Pumas
  • Pachuca 2-2 Tigres
  • Santos 1-5 Rayadas
Fechas y horarios de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

El Clausura 2026 sigue su marcha con la Jornada 7 de la Liga MX Femenil, que dará inicio el miércoles 4 de febrero y concluirá el viernes 6 de febrero.

Fechas y horarios de la Jornada 7 de la Liga MX Femenil:

Miércoles 4 de febrero

  • Toluca vs San Luis | 18 horas

Jueves 5 de febrero

  • Querétaro vs León | 17 horas
  • Necaxa vs Chivas | 18 horas
  • FC Juárez vs América | 19:06 horas
  • Tigres vs Cruz Azul | 20 horas
  • Atlas vs Pumas | 21:06 horas

Viernes 6 de febrero

  • Puebla vs Santos | 15:45
  • Pachuca vs Mazatlán | 19:06
  • Rayadas vs Tijuana | 20 horas