La Jornada 6 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil cerró con la victoria de Rayadas en Torreón, escuadra que se mantiene en la cima junto al América y Chivas.

América | 16 puntos Rayadas | 16puntos Chivas | 16 puntos Toluca | 15 puntos Pachuca | 13 puntos Pumas | 13 puntos Cruz Azul | 11 puntos Tigres | 11 puntos Tijuana | 10 puntos FC Juárez | 10 puntos Mazatlán | 10 puntos León l 3 puntos San Luis | 2 puntos Atlas | 2 puntos Santos | 1 punto Querétaro | 0 puntos Puebla | 0 puntos Necaxa | 0 puntos

Tabla de posiciones de la Liga MX Femenil: Resultados de la Jornada 6 del Clausura 2026

La Jornada 5 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil arrancó el viernes 30 de enero con dos partidos, y concluyó el lunes con uno más.

Estos son todos los resultados de la Jornada 5 de la Liga MX Femenil:

Toluca 3-2 FC Juárez

Atlas 2-2 San Luis

Cruz Azul 3-1 Querétaro

Mazatlán FC 5-0 Necaxa

Tijuana 3-0 Puebla

Chivas 3-1 Puebla

América 5-1 Pumas

Pachuca 2-2 Tigres

Santos 1-5 Rayadas

América es líder en la Liga MX Femenil (@LigaBBVAFemenil)

Fechas y horarios de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

El Clausura 2026 sigue su marcha con la Jornada 7 de la Liga MX Femenil, que dará inicio el miércoles 4 de febrero y concluirá el viernes 6 de febrero.

Fechas y horarios de la Jornada 7 de la Liga MX Femenil:

Miércoles 4 de febrero

Toluca vs San Luis | 18 horas

Jueves 5 de febrero

Querétaro vs León | 17 horas

Necaxa vs Chivas | 18 horas

FC Juárez vs América | 19:06 horas

Tigres vs Cruz Azul | 20 horas

Atlas vs Pumas | 21:06 horas

Viernes 6 de febrero