Se disputó la Jornada 16 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil. Tigres se mantiene a la cabeza de la tabla de posiciones y sus vecinas, Rayadas de Monterrey, ya tomaron la séptima invitación a la fiesta grande del futbol mexicano.

Rayadas de Monterrey derrotó 3-1 a las Esmeraldas de León, llegó a 29 unidades y con ello confirmó su participación en la Liguilla que está próxima a comenzar.

Las vigentes campeonas, Pachuca, continúan firmes en la defensa de su corona y en el último partido de la fase regular en casa vencieron por marcador de 2-1 a Chivas con goles de Chinwendu Ihezuo y Charlyn Corral, quien llegó a 22 goles y será líder de goleo.

El último boleto para la Liguilla de la Liga MX Femenil está en disputa y al momento le pertenece a Cruz Azul, quien tiene 27 unidades, tres más que FC Juárez y Club León. Sólo una tragedia podrá sacar a las celestes, pues la diferencia de goles es muy favorable respecto a sus más cercanas perseguidoras.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga MX Femenil tras la Jornada 16 del Apertura 2025?

Luego de 16 jornadas, así marcha la tabla de posiciones del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil. Tigres se mantiene como el mejor equipo del campeonato con 41 unidades. Pachuca, América, Toluca, Chivas y Rayadas siguen a las Amazonas y ya tienen su boleto a la Liguilla.

Cruz Azul confirmaría su participación en la Liguilla en la Jornada 17 y Pumas ya se despidió del campeonato.

Tigres | 41 puntos Pachuca | 39 puntos América | 35 puntos Toluca | 32 puntos Chivas | 30 puntos Rayadas | 29 puntos Cruz Azul | 27 puntos FC Juárez | 24 puntos Club León | 24 puntos Pumas | 23 puntos Atlas | 22 puntos Atlético de San Luis | 22 puntos Tijuana | 15 puntos Querétaro | 13 puntos Santos Laguna | 12 puntos Necaxa | 8 puntos Puebla | 6 puntos Mazatlán FC | 2 puntos

¿Cómo se jugará la Jornada 17 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil?

La Jornada 17 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil se disputará del 31 de octubre al 1 de noviembre y definirá las posiciones finales de las invitadas a la Liguilla del futbol mexicana.