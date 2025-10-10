América Femenil sigue con pasos firmes rumbo a la internacionalización del equipo y aparte de ser semifinalistas de la Concacaf W Champions Cup, se ha confirmado su presencia en un torneo internacional de gran relevancia que se celebrará el próximo mes de diciembre, tal como confirmó el director deportivo de la categoría, Luis Fuentes, con respecto al World Sevens Football.

Cabe mencionar que esta competencia es de futbol 7, una modalidad distinta al futbol tradicional en cuanto a la cantidad de futbolistas con la que se juega y el espacio de la cancha, pero lo que es importante destacar, en voz de Luis Fuentes como directivo azulcrema, es que América Femenil participará con otros siete equipos de elite en el World Sevens Football, certamen que, dicho sea de paso, entrega un premio de 5 millones de dólares a la escuadra ganadora.

“La invitación para participar en World Sevens Football es motivo de gran orgullo para todos los que formamos parte del Club América. Nos alegra sumarnos a la visión innovadora del torneo para impulsar el futbol femenil en todo el mundo, y estamos ansiosos por aportar nuestra pasión y talento en una competencia de clase mundial en Fort Lauderdale”, dijo Fuentes al respecto.

World Sevens Football se enorgulleció de contar con América Femenil

En ese mismo tenor, Jen Mackesy, cofundadora de World Sevens Football, recalcó la relevancia que tiene para su competencia poder contar con la participación de América Femenil.

“Reunir a clubes poderosos como el Club América, demuestra la profunda resonancia del futbol femenil en todos los continentes. Con la incorporación de nuestra nueva competición juvenil Rising 7’s y un premio histórico de 5 millones de dólares, estamos construyendo un ecosistema global que conecta a jóvenes jugadoras, profesionales y aficionados en una visión compartida para el futuro del futbol, ​​y estamos deseando que llegue diciembre, cuando volvamos a las canchas”, dijo Mackesy, quien al mismo tiempo agregó la importancia de darle a las importantes un incentivo atractivo por participar en el World Sevens Football.

¡ESTAMOS DENTRO!



Las Superpoderosas participaremos en el @WorldSevens_ en Florida ⚽🇺🇸



📅 5 al 7 de diciembre de 2025

📍 Beyond Bancard Field, Fort Lauderdale, Florida pic.twitter.com/MH5BO9tk8C — Club América Femenil (@AmericaFemenil) October 9, 2025

¿Cuándo jugará América Femenil en el World Sevens Football?

Según la información oficial compartida por América Femenil, su participación en el World Sevens Football tendrá lugar del próximo 5 a 7 de diciembre en el Beyond Bancard Field en Fort Lauderdale, Florida.

Cabe destacar que, de momento, solamente hay otro equipo confirmado para el World Sevens Football aparte de América Femenil y se trata de Flamengo, una de las instituciones mas prestigiosas no solamente de Brasil, sino de todo el continente americano.

Se espera que en las siguientes semanas se confirmen a los otros seis equipos participantes del World Sevens Football, aunque todo apunta a que importantes escuadras europeas aparecerán ahí.