América y Pachuca se citaron en duelo de Concachampions Femenil y uno de los momentos que más revuelo causó en redes sociales fue cuando Kenti Robles le pintó dedo a la afición americanista.

Kenti Robles fue titular en el duelo ante América y jugó los 90 minutos, pero hubo un momento en el que la afición se metió con ella y ésta respondió con una seña obscena que quedó captada en video.

El video de Kenti Robles pintándole dedo a la afición del América se viralizó rápidamente en redes sociales y ahora la pregunta es: ¿habrá castigo?

Video de KentI Robles pintándole dedo a la afición del América

Kenti Robles fue protagonista del duelo entre América y Pachuca en la Concachampions Femenil, pero no precisamente por su labor en la defensiva sino por una acción que se viralizó rápidamente en redes sociales, pues la captaron pintándole dedo a la afición azulcrema.

En el video que circula por redes sociales se observa como Kenti Robles escucha los abucheos desde la tribuna y voltea para pintarles dedo.

¿Cómo quedó el América vs Pachuca en la Concachampions Femenil?

Kenti Robles la pasó mal en su visita al Estadio Ciudad de los Deportes, pues Pachuca perdió por la mínima diferencia ante América en la Jornada 3 de la fase de grupos de la Concachampions Femenil.

Una solitaria anotación de Scarlett Camberos al minuto 19’ bastó para que América se quedara con los tres puntos.

Hasta el momento, América es líder del Grupo A con siete unidades; en el segundo peldaño aparece el Orlando Pride; y en la tercera posición, Club Pachuca con tres unidades.

¿Qué dijo Kenti Robles tras la derrota frente al América en Ciudad de los Deportes?

Luego de la victoria de América sobre Pachuca, Kenti Robles atendió a los medios de comunicación y aseguró que la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes es muy complicada para cualquier equipo.

“Este campo es muy complicado, muy poquitos equipos han ganado aquí”, señaló y lamentó que el gol del América llegara tan pronto, pues “si en los primeros 30 minutos te vas 0-0, incluso en la primera parte, luego cambia (el resultado)”.