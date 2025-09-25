América, el club más ganador de la Liga MX varonil y uno de los que siempre está compitiendo por títulos en la rama femenil, tuvo una gran acción que demuestra que hay equidad en la institución.

En las últimas horas se volvió viral un video en el que se le ve a Scarlett Camberos y a otras integrantes del América Femenil, en un entrenamiento con jugadores de un equipo varonil y juvenil del club.

Dicha medida ha sido aplaudida por las aficionadas de las Águilas, pues no es común ver que un equipo de la Liga MX Femenil tenga la oportunidad de entrenar con o contra uno varonil. Te decimos por qué tomó el club está medida.

América juntó en un entrenamiento a su equipo femenil con uno varonil/juvenil

El medio Espartanas MX compartió un video en sus redes sociales en el cual se ve a Scarlett Camberos entrenando en las instalaciones de América en Coapa junto a otras jugadoras del equipo pero también con juveniles del club.

Dicho video fue elogiado en redes sociales debido a que aseguran que, aunque para algunos esta medida podría parecer pequeña, en realidad América está demostrando que la equidad de género es posible en el futbol.

👩 ¡IGUALDAD! 👨‍🦱



🦅 Es un placer ver a mujeres y hombres en una misma cancha de futbol, entrenando, jugando, compartiendo la pasión por el balón



💙💛Una gran imagen de Scarlett Camberos en la práctica del América Femenil @AmericaFemenil con chavos de la filial de las Águilas… pic.twitter.com/csL0QHBeRG — Espartanas MX (@espartanasmx) September 25, 2025

La medida de juntar al equipo femenil con uno varonil juvenil habría sido tomada por la directiva de las Águilas con el objetivo de elevar la intensidad de los entrenamientos y así ambos suban su nivel de competencia.

Otra medida de equidad que ha tomado América en los últimos años

Si bien este gesto realizado por América de juntar al equipo femenil con uno varonil para elevar la intensidad de los entrenamientos ha sido elogiado por la afición, no es el único que ha tomado el club en los últimos años.

Para la foto oficial de cada torneo, América suele juntar al equipo varonil con el femenil. Para la temporada pasada se tomaron la fotografía en el Estadio Ciudad de los Deportes y para esta lo hicieron en la Hacienda/Restaurante El Arroyo.

La unión que nos distingue.

Foto Oficial Apertura 2025.#GrandesDeCorazón pic.twitter.com/IVB7V669ms — Club América (@ClubAmerica) September 17, 2025

Incluso, al compartir la fotografía en sus redes sociales el América la acompañó con el texto “La unión que nos distingue…”, por lo que no cabe duda que en Coapa están comprometidos con promover la equidad en todos los sentidos.