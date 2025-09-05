Hace unas semanas celebramos el fichaje récord de la mexicana Lizbeth Ovalle al Orlando Pride de la NWSL; hoy llega Grace Geyoro e impone una nueva marca en el futbol femenil tras su arribo al London City Lionesses.

El último día de fichajes en la Women’s Super League cerró con broche de oro, pues el London City Lionesses sacó la cartera y desembolsó 1.6 millones de euros por la internacional francesa Grace Geyoro.

“El London City se complace en anunciar el fichaje de Grace Geyoro en el último día del plazo”, señaló el club en un breve escrito en sus redes sociales.

Su fichaje supera en lo económico al de Lizbeth Ovalle con el Orlando Pride y sucedió apenas unas semanas después.

¿Quién es Grace Geyoro, futbolista francesa que fichó por el London City Lionesses?

Grace Geyoro es una mediocampista ofensiva de 28 años de edad, que fue traspasada de Paris Saint Germain al London City Lionesses de la primera división de Inglaterra, a cambio de 1.6 millones de euros en el actual mercado de fichajes.

Grace Geyoro se unió a las inferiores del Paris Saint Germain en 2012 cuando apenas tenía 15 años de edad y desarrolló su carrera con éxito hasta consolidarse en el primer equipo y ganar un lugar en la selección de Francia.

Grace Geyoro se alzó con un título de Liga y uno de Copa durante su paso en el club parisino.

El siguiente reto de Grace Geyoro será en la Women’s Super League, primera división del futbol inglés, con el London City Lionesses, equipo recién ascendido.

London City are delighted to announce the deadline day signing of Grace Geyoro🦁🩵



Subject to the completion of the regulatory processes. pic.twitter.com/7yb9vZAP1h — London City Lionesses (@LC_Lionesses) September 5, 2025

Los fichajes más caros en la historia del futbol femenil

El fichaje de Grace Geyoro con el London City Lionesses superó al de Lizbeth Ovalle por el Orlando Pride y se convirtió en el más caro en la historia del futbol femenil.