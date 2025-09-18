El cierre del mercado de fichajes en Francia podría traer consigo un bombazo histórico para el futbol femenil toda vez que PSG tiene en la mira a una leyenda activa de Barcelona y estarían dispuestos a pagar la cláusula de rescisión con tal de hacerse de sus servicios.

Con base en la información publicada por el medio catalán Mundo Deportivo, PSG quiere dar un bombazo internacional con el fichaje de Alexia Putellas, capitana y referente de Barcelona que tendría las siguientes 48 horas para definir su futuro en el futbol femenil profesional.

Cabe mencionar que PSG ha puesto sobre la mesa de Alexia Putellas un contrato por cuatro temporadas y una mejora salarial considerable con respecto a lo que percibe en Barcelona, por lo que en la institución culé saben que, al menos, la jugadora se lo pensará con detenimiento antes de decidir.

La postura de Barcelona sobre el deseo de PSG por Alexia Putellas

En medio de todo esto, Barcelona tiene clara su postura con respecto al deseo que PSG tiene por realizar el fichaje de Alexia Putellas. La entidad blaugrana es tajante en cerrarse a cualquier tipo de negociación con la escuadra francesa, por lo que si quieren a su jugadora, deberán pagar la cláusula rescisión.

En Barcelona quieren que se quede Alexia Putellas por la importancia que tiene para el equipo y saben que el deseo de la capitana también iría enfocado a seguir en Cataluña, pero también son conscientes de que una oferta como la que PSG le ha hecho seguramente le hará plantearse este paso y si desea salir, no se interpondrán siempre y cuando venga el ya mencionado pago.

De tal forma, si se considera que el mercado en Francia cierra el 19 de septiembre, serán 48 horas decisivas para que Alexia Putellas elija si continúa con su carrera en el futbol francés o si se mantiene con Barcelona, donde tiene contrato hasta el 2026 con opción a alargarse un año más.

🚨 PSG want to sign two-time Ballon d'Or winner Alexia Putellas, @mundodeportivo are reporting 👀💫🇪🇸 pic.twitter.com/8HPn3exILP — OneFootball (@OneFootball) September 17, 2025

¿Cuánto tendría que pagar PSG por Alexia Putellas?

Dicho todo lo anterior, la ecuación es simple: si PSG quiere a Alexia Putellas deberá pagar su cláusula de rescisión y en ese sentido, la misma fuente ha revelado que el valor de la misma es de 1.1 millones de euros.

El valor de esta cláusula fue acordada entre Barcelona y Alexia Putellas cuando pactaron su renovación de contrato, por lo que es del pleno conocimiento de ambas partes y no solamente eso, entra dentro del presupuesto que tiene PSG.

Hay que resaltar que las parisinas recientemente vendieron a Grace Goyero a London City Lionesses por una suma de 1.65 millones de euros, lo que les permitiría costear la cláusula de Alexia Putellas si es que ella acepta ir a jugar a Francia.