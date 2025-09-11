Lizbeth Ovalle es una de las jugadoras más destacadas que han jugado en la Liga MX Femenil y tras ser tanto multicampeona como ídola con Tigres, decidió dar el siguiente paso en su carrera al emigrar a Estados Unidos para firmar con Orlando Pride, las vigentes campeonas de la NWSL, una de las ligas más importantes del mundo.

Sin embargo, en Tigres no estaban dispuestos a dejar ir a Lizbeth Ovalle tan fácil y aunque ofrecieron una renovación de contrato, ya sabían que la intención de la Maga era salir del club al extranjero. Fue ahí cuando apareció Orlando Pride, que, con un proyecto deportivo convincente, dejó a las Amazonas.

“Creo que, al parecer, si no mal recuerdo, las negociaciones empezaron hace aproximadamente dos meses o un mes y medio. Evidentemente el Club Tigres sabía que no buscaba la renovación, más bien buscaba un crecimiento personal, no solamente como deportista, también como persona”, dijo Lizbeth Ovalle.

Lizbeth Ovalle cumplirá el sueño de jugar en Estados Unidos

Cabe resaltar que ir a Estados Unidos a jugar con Orlando Pride es un sueño cumplido para Lizbeth Ovalle, esto debido a que la NWSL es una liga que siempre ha seguido con atención y se siente identificada con los valores de su nuevo club, el cual, dicho sea de paso, quedó campeón la temporada pasada y defiende su corona.

“Hubo un acercamiento muy muy formal de Orlando con Tigres. Me platicaron el proyecto, la idea, lo que realmente el club significa y yo creo que va con mis valores, me representa. Es un equipo actualmente campeón de la liga. Yo soy muy fiel seguidora de la liga de Estados Unidos, sé que el último lugar le puede sacar un empate al primero o el séptimo le va a ganar al segundo”, comentó Lizbeth Ovalle.

Sin lugar a dudas, la ahora exfutbolista de las Amazonas dejó claro su beneplácito por esta nueva etapa en su carrera al mencionar que “realmente es una liga muy competitiva, una de las mejores del mundo, por eso es mi decisión poder estar aquí hoy en día”.

🗣️"SABÍA QUE NO BUSCABA LA RENOVACIÓN"



Jacqueline Ovalle, delantera de #OrlandoPride, acerca de las negociaciones entre #TigresFemenil y el equipo de la #NWSL.



📹 ORLPride pic.twitter.com/0YgnIHm5o7 — ONCE Diario (@oncediariomx) September 11, 2025

¿Cuándo juega Lizbeth Ovalle con Orlando Pride?

El siguiente partido programado de Orlando Pride será el sábado 13 de septiembre en contra de Bay Football Club y ahí, podrían venir más minutos para Lizbeth Ovalle en el futbol de los Estados Unidos. Su equipo actualmente marcha en el quinto lugar de la clasificación general y se encuentran en zona de Play Off.

Vale destacar que Orlando Pride participa también en la Concacaf W Champions Cup, por lo que Lizbeth Ovalle enfrentará a dos equipos que conoce bien como Pachuca y América, esto ya como parte de Orlando Pride, que debutó en este torneo con una victoria.

De tal forma, Lizbeth Ovalle espera triunfar en la NWSL tal como lo hizo en la Liga MX Femenil y con ello, abrir más puertas a futbolistas mexicanas talentosas que esperan cumplir el mismo sueño.