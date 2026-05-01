América vs FC Juárez duelo de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX Femenil. Y el pronóstico del juego es victoria de las Águilas en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

Conoce las posibles alineaciones del partido de Liga MX, América vs FC Juárez.

América vs FC Juárez: Pronóstico del partido de Liga MX Femenil

El pronóstico del partido, América vs FC Juárez es victoria 2-0 para las Águilas.

Pronóstico: América 2-0 FC Juárez

Es decir que el marcador global terminaría 3-1 a favor de América, que así pasaría a las semifinales de la Liga MX Femenil.

FC Juárez vs América: Pronóstico y posibles alineaciones para ver el partido de cuartos de final de la Liga MX Femenil. (-MexSport Agency- / MEXSPORT)

América vs FC Juárez: Posibles alineaciones del partido de Liga MX Femenil

Estas son las posibles alineaciones del partido América vs FC Juárez, en la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX Femenil.

América:

Portera: Sandra Paños

Defensas: Karina Rodríguez, Chidinma Okeke, Karen Luna y Nicki Hernández

Mediocampistas: Nancy Antonio, Alexa Soto y Natalia Mauleón

Delanteras: Montse Saldivar, Scarlett Camberos y Kiana Palacios

FC Juárez:

Portera: Masciarelli

Defensas: Sánchez, Mejía, Farías y Rodríguez

Mediocampistas: Castillo, Asantewaa, Aminiel y Cazares

Delanteras: Abud y Chilufya

América vs FC Juárez: Día, hora y canal para ver el partido de la Liga MX Femenil

América vs FC Juárez se enfrentan en la vuelta de cuartos de final de la Liga MX Femenil. El partido es el sábado 2 de mayo de 2026 y será transmitido por ViX, TUDN, Youtube y Canal 9 a las 15:55 horas.