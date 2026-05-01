América vs FC Juárez duelo de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX Femenil. Y el pronóstico del juego es victoria de las Águilas en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.
Conoce las posibles alineaciones del partido de Liga MX, América vs FC Juárez.
América vs FC Juárez: Pronóstico del partido de Liga MX Femenil
El pronóstico del partido, América vs FC Juárez es victoria 2-0 para las Águilas.
- Pronóstico: América 2-0 FC Juárez
Es decir que el marcador global terminaría 3-1 a favor de América, que así pasaría a las semifinales de la Liga MX Femenil.
América vs FC Juárez: Posibles alineaciones del partido de Liga MX Femenil
Estas son las posibles alineaciones del partido América vs FC Juárez, en la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX Femenil.
América:
- Portera: Sandra Paños
- Defensas: Karina Rodríguez, Chidinma Okeke, Karen Luna y Nicki Hernández
- Mediocampistas: Nancy Antonio, Alexa Soto y Natalia Mauleón
- Delanteras: Montse Saldivar, Scarlett Camberos y Kiana Palacios
FC Juárez:
- Portera: Masciarelli
- Defensas: Sánchez, Mejía, Farías y Rodríguez
- Mediocampistas: Castillo, Asantewaa, Aminiel y Cazares
- Delanteras: Abud y Chilufya
América vs FC Juárez: Día, hora y canal para ver el partido de la Liga MX Femenil
América vs FC Juárez se enfrentan en la vuelta de cuartos de final de la Liga MX Femenil. El partido es el sábado 2 de mayo de 2026 y será transmitido por ViX, TUDN, Youtube y Canal 9 a las 15:55 horas.
- Partido: América vs FC Juárez
- Fase: Vuelta cuartos de final Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Sábado 2 de mayo de 2026
- Horario: 15:55 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Ciudad de los Deportes
- Transmisión: ViX, TUDN, Canal 9 y YouTube