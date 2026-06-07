Andrea Kimi Antonelli sigue viviendo un gran momento en la Fórmula 1, pues ahora ha conquistado el GP de Mónaco 2026.

Con este resultado, Kimi Antonelli se convirtió en el piloto más joven en ganar el GP de Mónaco y se mantiene líder del Campeonato de Pilotos.

El top 3 fue completado por Lewis Hamilton, quien sumó su tercer podio de la temporada, e Isack Hadjar, aunque está a la espera de la resolución de su penalización.

Podio del GP de Mónaco 2026 (Philippe Magoni / AP Photo/Philippe Magoni)

¿Cómo fue la victoria de Kimi Antonelli en el GP de Mónaco 2026?

Andrea Kimi Antonelli dominó de principio a fin el GP de Mónaco 2026, pues arrancó desde la pole position y en cada reinicio supo mantener su posición.

Sin embargo, el GP de Mónaco 2026 estuvo marcado por varios choques y abandonos que provocaron que la carrera fuera detenida en varias ocasiones.

Entre los abandonos más destacados estuvo el de Charles Leclerc, quien en las últimas 10 vueltas tuvo un problema con sus frenos que lo llevaron directo contra el muro.

¿Cómo quedó el podio del GP de Mónaco 2026?

Tras una jornada complicada en el GP de Mónaco 2026, Kimi Antonelli fue el claro vencedor y sumó su quinta victoria consecutiva de la temporada.

Así quedó el podio del GP de Mónaco 2026: