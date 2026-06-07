Checo Pérez estuvo a punto de hacer historia con Cadillac en el GP de Mónaco, pues el mexicano cruzó la línea de meta en el décimo lugar el cual otorga un punto en el Campeonato.

Sin embargo, tras la revisión de la infracción, la FIA decidió sancionar a Checo Pérez con 10 segundos por rearrancar fuera de su posición.

De esta manera, el piloto tapatío cayó hasta la decimoquinta posición quedando fuera de los puntos que otorga el GP de Mónaco.

Checo Pérez es penalizado (Captura de pantalla)

¿Por qué fue penalizado Checo Pérez durante el GP de Mónaco?

Durante el reinicio del GP de Mónaco, Checo Pérez se colocó en su casilla de salida, sin embargo, algunas tomas indicaban que las llantas delanteras podían estar adelantadas.

La FIA anotó el incidente y puso bajo investigación a Checo Pérez tras el final del GP de Mónaco, por lo que hubo tensión hasta el último minuto.

Después de algunas horas, le resolución salió a la luz y el mexicano fue sancionado con 10 segundos, lo que ocasionó que cayera hasta el lugar 15.

¿Cuándo y a qué hora es la próxima carrera de Checo Pérez con Cadillac?

Checo Pérez y Cadillac tendrán su próxima carrera en el GP de Barcelona, el cual está programado del 12 al 14 de junio del 2026.

Ese fin de semana será una nueva oportunidad para que Checo Pérez intente sumar sus primeros puntos de la temporada con Cadillac.

La carrera se podrá seguir a partir de las 07:00 horas, tiempo del Centro de México, a través de Sky Sports, Izzi y F1TV.