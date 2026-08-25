César Chino Huerta podría regresar a jugar con los Pumas en la Liga MX después de un breve paso por el fútbol europeo con el RSC Anderlecht de Bélgica.

De acuerdo a varios reportes de prensa, la directiva de Pumas y el equipo belga ya habrían alcanzado un acuerdo para concretar el fichaje de Chino Huerta para el torneo Apertura 2026.

Pumas compraría a Chino Huerta al Anderlecht de Bélgica

El seleccionado mexicano Chino Huerta sería comprado por Pumas al Anderlecht de Bélgica y firmaría un contrato de tres años para vivir su segunda etapa con el Club Univesidad.

Pumas no era el único equipo interesado en los servicios de Chino Huerta, ya que trascendió que Cruz Azul, América y Toluca también intentaron reforzarse con el delantero mexicano.

Chino Huerta vivirá su segunda etapa con Pumas en la Liga MX. (Adrian Macias / Mexsport)

¿Por qué regresa Chino Huerta a Pumas?

Chino Huerta habría decidido cerrar su ciclo en el balompié de Bélgica y volver a la Liga MX con Pumas, debido a la falta de regularidad en el inicio de la temporada actual.

En ese sentido, Pumas que dirige Esteban Solari encontró la opción accesible dado que el club conservaba un porcentaje de la carta del futbolista, lo que habría reducido el costo de la compra.

Se estima que Chino Huerta llegue a la Ciudad de México para realizar los exámenes médicos correspondientes y firmar el contrato con Pumas, con lo que se cerraría oficialmente su regreso.