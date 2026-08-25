León vs Real Salt Lake en los cuartos de final de la Leagues Cup 2026; pronóstico 3-1 que clasificará al equipo de la Liga MX a la siguiente ronda. Conoce las posibles alineaciones.
León vs Real Salt Lake: Pronóstico de los cuartos de final de la Leagues Cup 2026
León 3-1 Real Salt Lake es el pronóstico del partido de cuartos de final de la Leagues Cup 2026.
Pronóstico: León 3-1 Real Salt Lake.
León vs Real Salt Lake: Posibles alineaciones de los cuartos de final de la Leagues Cup 2026
León vs Real Salt Lake pondrán estas posibles alineaciones en los cuartos de final de la Leagues Cup 2026:
León
- Portero: Oscar García
- Defensas: Iván Moreno, Jhohan Romaña, Juan Guevara y Sebastián Vegas
- Mediocampistas: Iván Rodríguez, Jordi Cortizo, Fernando Beltrán y Sebastián Santos
- Delanteros: Daniel Arcila y Díber Cambindo
Real Salt Lake
- Portero: Gavin Beavers
- Defensas: Emeka Eneli, Justen Glad, Brayan Vera y Andrew Brody
- Mediocampistas: Braian Ojeda, Diego Luna, Pablo Ruiz y Anderson Julio
- Delanteros: Cristian Arango y Domain
León vs Real Salt Lake: ¿Cuándo y dónde ver el partido de cuartos de final de la Leagues Cup 2026?
León vs Real Salt Lake se miden el martes 25 de agosto a las 20:30 horas rumbo a las semifinales de la Leagues Cup 2026. Transmite Apple TV.
- Partido: León vs Real Salt Lake
- Fase: Cuartos de final
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Martes 25 de agosto 2026
- Horario: 20:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Dick’s Sporting Goods Park
- Transmisión: Apple TV