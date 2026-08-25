León vs Real Salt Lake en los cuartos de final de la Leagues Cup 2026; pronóstico 3-1 que clasificará al equipo de la Liga MX a la siguiente ronda. Conoce las posibles alineaciones.

León vs Real Salt Lake: Pronóstico de los cuartos de final de la Leagues Cup 2026

León 3-1 Real Salt Lake es el pronóstico del partido de cuartos de final de la Leagues Cup 2026.

Pronóstico: León 3-1 Real Salt Lake.

León vs Real Salt Lake: Posibles alineaciones de los cuartos de final de la Leagues Cup 2026

León vs Real Salt Lake pondrán estas posibles alineaciones en los cuartos de final de la Leagues Cup 2026:

León

Portero: Oscar García

Defensas: Iván Moreno, Jhohan Romaña, Juan Guevara y Sebastián Vegas

Mediocampistas: Iván Rodríguez, Jordi Cortizo, Fernando Beltrán y Sebastián Santos

Delanteros: Daniel Arcila y Díber Cambindo

Real Salt Lake

Portero: Gavin Beavers

Defensas: Emeka Eneli, Justen Glad, Brayan Vera y Andrew Brody

Mediocampistas: Braian Ojeda, Diego Luna, Pablo Ruiz y Anderson Julio

Delanteros: Cristian Arango y Domain

León vs Real Salt Lake: ¿Cuándo y dónde ver el partido de cuartos de final de la Leagues Cup 2026?

León vs Real Salt Lake se miden el martes 25 de agosto a las 20:30 horas rumbo a las semifinales de la Leagues Cup 2026. Transmite Apple TV.