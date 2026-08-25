El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad en Mexicali para el martes 25 de agosto; Los Rusos estarían detrás de los posibles ataques.

Esto luego del operativo del Gabinete de Seguridad del pasado 20 de agosto, donde se decomisaron 120 kilos de fentanilo; el gobierno de Baja California inició con operativos de seguridad.

Si bien el gobierno estadounidense no dio detalles sobre estas posibles amenazas de seguridad, llamó a sus connacionales a no visitar ningún edificio gubernamental durante el día.

Estados Unidos habría emitido alerta tras interceptar posible llamada de Los Rusos sobre un ataque en Mexicali

Ante la alerta de amenaza emitida por Estados Unidos en Mexicali para el 25 de agosto, se ha señalado que serían Los Rusos quienes habrían provocado la situación de riesgo.

De acuerdo con el periodista Luis Chaparro, la alerta del gobierno de Estados Unidos se habría emitido tras interceptar al menos una llamada en la que integrantes de Los Rusos.

Esto para el presunto plan de atentar contra instalaciones de la Policía Municipal y la FGR en Mexicali.

Se presume que Los Rusos estarían realizando amenazas luego de las detenciones y decomiso de armas y drogas contra su organización.

Cabe señalar que el gobierno de Baja California inició un operativo de seguridad en Mexicali.

Además, desde las primeras horas del martes 25 de agosto el edificio de la Fiscalía General de la República en Tijuana amaneció con un fuerte dispositivo de seguridad.

Cabe recordar que la alerta de Estados Unidos no especifica el origen de la amenaza o del tipo de incidente que podría generarse; sin embargo, lo calificaron como una situación de “alto riesgo”, por lo que pidió:

Evitar edificios gubernamentales en Mexicali

Buscar refugio en caso de un incidente

Notificar a amigos y familiares sobre su seguridad en caso de un incidente

Seguir las instrucciones de las autoridades policiales mexicanas

Monitorizar los medios locales para actualizaciones

Estar atento a su entorno

Refuerzan seguridad en Mexicali tras alerta de seguridad (@ConsuladoUSATJ/X)

Alerta en Mexicali de Estados Unidos se da tras robo de drones en CDMX

Por otra parte, se destacó que esta alerta de seguridad desde el gobierno de Estados Unidos se da luego de que se reportara el robo de drones de la marca DJI en la CDMX.

La empresa china DJI informó que el pasado 19 de agosto sufrió un robo de mercancía cuando salía un cargamento desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) que contenía:

drones

cámaras

accesorios

La empresa llamó a no consumir productos robados y resaltó que las series de los productos fueron bloqueadas por lo que no podrán ser activadas.

Robo de drones de DJI en CDMX (djimexicooficial/Instagram)

Si bien ninguna comunicación oficial ha vinculado el robo de drones con la alerta, se ha señalado la posibilidad de un ataque con estas aeronaves no tripuladas a edificios de gobierno en Mexicali.