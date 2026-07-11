Argentina vs Suiza continúan con la actividad de los cuartos de final del Mundial 2026. Transmite ViX a las 19 horas el sábado 11 de julio.
- Partido: Argentina vs Suiza
- Fase: Cuartos de final
- Torneo: Mundial 2026
- Fecha: Sábado 11 de julio del 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Kansas City
- Transmisión: ViX
Argentina vs Suiza: Día del partido de cuartos de final Mundial 2026
El sábado 11 de julio de 2026 será el partido Argentina vs Suiza, por el pase a las semifinales del Mundial 2026.
Argentina vs Suiza: Hora y canal del partido del Mundial 2026
Argentina vs Suiza iniciará a las 19 horas, tiempo del centro de México, en actividad de los cuartos de final del Mundial 2026.
El partido podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.
- Partido: Argentina vs Suiza
- Fase: Cuartos de final
- Torneo: Mundial 2026
- Fecha: Sábado 11 de julio del 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Kansas City
- Transmisión: ViX
¿Cómo llegaron Argentina y Suiza a cuartos de final del Mundial 2026?
Argentina y Suiza accedieron a cuartos de final del Mundial 2026, después de complicadas series en la ronda de eliminatoria del torneo.
Argentina sufrió para eliminar a la selección de Egipto, mientras que Suiza avanzó en penaltis sobre Colombia.