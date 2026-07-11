Argentina vs Suiza continúan con la actividad de los cuartos de final del Mundial 2026. Transmite ViX a las 19 horas el sábado 11 de julio.

Partido: Argentina vs Suiza

Fase: Cuartos de final

Torneo: Mundial 2026

Fecha: Sábado 11 de julio del 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Kansas City

Transmisión: ViX

Argentina vs Suiza: Día del partido de cuartos de final Mundial 2026

El sábado 11 de julio de 2026 será el partido Argentina vs Suiza, por el pase a las semifinales del Mundial 2026.

Argentina vs Suiza: Hora y canal del partido del Mundial 2026

Argentina vs Suiza iniciará a las 19 horas, tiempo del centro de México, en actividad de los cuartos de final del Mundial 2026.

El partido podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.

Partido: Argentina vs Suiza

Fase: Cuartos de final

Torneo: Mundial 2026

Fecha: Sábado 11 de julio del 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Kansas City

Transmisión: ViX

Próximo partido de Argentina en el Mundial 2026: fecha, hora y dónde juega contra Suiza (Michelle Rojas)

¿Cómo llegaron Argentina y Suiza a cuartos de final del Mundial 2026?

Argentina y Suiza accedieron a cuartos de final del Mundial 2026, después de complicadas series en la ronda de eliminatoria del torneo.

Argentina sufrió para eliminar a la selección de Egipto, mientras que Suiza avanzó en penaltis sobre Colombia.