Johan Manzambi, delantero de Suiza, fue descartado para el partido de cuartos de final del Mundial 2026 ante Argentina, debido a una lesión de la que no pudo recuperarse.

El partido Argentina vs Suiza se jugará este sábado 11 de julio por la tarde en Kansas City, cita para la que el técnico Murat Yakin, confirmó la baja del futbolista de 20 años Johan Manzambi.

¿Qué lesión dejó fuera a Johan Manzabi del partido ante Argentina?

Johan Manzabi sufrió una fuerte contusión con hematoma en la rodilla izquierda, durante el último entrenamiento previo al choque de octavos de final ante Colombia.

Aunque los estudios médicos descartaron una rotura de ligamentos, Manzambi siente dolor y arriesgarlo no era una buena opción para Suiza ante Argentina.

Johan Manzambi no jugará con Suiza ante Argentina (PETER KLAUNZER / PETER KLAUNZER/Keystone via AP)

Lo que pierde Suiza con la baja de Johan Manzambi

Johan Manzambi había sido la gran revelación ofensiva de Suiza en el Mundial 2026, sumando 3 goles y 2 asistencias en 4 partidos jugados.

El estratega suizo señaló que el grupo buscará compensar de forma colectiva la ausencia de la joven joya del SC Friburgo, con la esperanza de tenerlo de vuelta para unas hipotéticas semifinales en caso de ir a semifinales.

Argentina de Lionel Messi es favorita para superar a Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026, y la baja de Manzambi aumentan sus posibilidades.