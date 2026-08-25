Marina del Pilar Ávila compartió que se ha reforzado la seguridad en Mexicali tras la alerta de Estados Unidos por una posible amenaza en el estado de Baja California.

“Mantenemos activos y reforzamos los operativos de seguridad en Mexicali, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno” Marina del Pilar Ávila

Refuerzan seguridad en Mexicali tras alerta de seguridad (Marina del Pilar Ávila/X)

De acuerdo con la gobernadora de Baja California, se han activado operativos de seguridad en coordinación con los tres órdenes de gobierno para garantizar la seguridad de la ciudadanía y turistas.

Esto luego de que el Consulado de Estados Unidos en Tijuana emitiera una alerta de amenaza y suspendiera los viajes hacia Mexicali del martes 25 de agosto.

El gobierno de Estados Unidos señaló una “amenaza potencial” hacia edificios gubernamentales, sin especificar qué tipo, contra quién o en dónde podría ocurrir cualquier ataque.

Marina del Pilar Ávila ordena operativos de seguridad en Mexicali

La gobernadora Marina del Pilar Ávila compartió que mantiene activos operativos de seguridad para la protección de la población y los visitantes en Mexicali.

De acuerdo con Marina del Pilar Ávila, las acciones permanentes que buscan “proteger la tranquilidad de las familias mexicalenses” son de prevención, patrullaje y vigilancia.

Esto luego de que el gobierno de Estados Unidos clasificara como un riesgo inminente en la capital de Baja California.

En este sentido, las oficinas consulares aconsejaron a sus connacionales residentes o turistas en Mexicali a:

Evitar edificios gubernamentales en Mexicali

Buscar refugio en caso de un incidente

Notificar a amigos y familiares sobre su seguridad en caso de un incidente

Seguir las instrucciones de las autoridades policiales mexicanas

Monitorizar los medios locales para actualizaciones

Esté atento a su entorno

El gobierno de Estados Unidos emitió esta alerta de seguridad por amenazas para el 25 de agosto en Mexicali y señaló una “amenaza potencial” hacia edificios gubernamentales, sin especificar qué tipo, contra quién o en dónde podría ocurrir cualquier ataque.