Argentina vs Suiza jugarán la ronda de Cuartos de Final del Mundial 2026 el sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium en Misuri, Estados Unidos.

La Selección Albiceleste quiere seguir avanzando para ganar la Copa del Mundo y para ello debe ganarle a Suiza.

Partido: Argentina vs Suiza

Fase: Cuartos de Final

Torneo: Mundial 2026

Horario: 19:00 horas

Estadio: Arrowhead Stadium

Transmisión: ViX (Canal 5, Canal 7 y TUDN por confirmar)

Fecha del próximo partido de Argentina en el Mundial 2026

Argentina disputará los Cuartos de Final contra Suiza en punto de las 19:00 horas en el Arrowhead Stadium.

A partir de esta ronda, los partidos ya se jugarán en Estados Unidos hasta la gran final.

Selección de Argentina (Colin Hubbard / AP Photo/Colin Hubbard)

Hora y sede del próximo partido de Argentina en el Mundial 2026

Suiza será el rival de Argentina para pasar de ronda en el Mundial 2026.

La transmisión del partido será por ViX Premium en streaming. De momento, Televisa y TV Azteca no han confirmado si pasarán el encuentro en televisión abierta.

Selección Suiza (Lindsey Wasson / AP Photo/Lindsey Wasson)

¿Cómo va Argentina en el Mundial 2026?

La Selección de Argentina llega con el ánimo a tope luego de remontar su partido de Octavos de Final contra Egipto con un marcador de 3-2.

Pese a las polémicas decisiones arbitrales, el equipo comandado por Lionel Messi llega en mejor forma que Suiza.

Los suizos tuvieron un duro partido contra Colombia, el cual se extendió hasta los penales.

Por ello, el desgaste físico que tiene Suiza podría ser un factor en su encuentro con Argentina que lo ganó en tiempo regular.