Granit Xhaka lanzó un mensaje contundente rumbo al duelo de cuartos de final del Mundial 2026 contra Argentina, asegurando que su selección “demostrará sus virtudes”.

“Mañana, tenemos que rendir al nivel más alto y lo importante es tener la mentalidad adecuada para el partido. Poca gente está hablando de las virtudes de Suiza, pero todos jugamos en ligas de primer nivel y lo vamos a demostrar.” Granit Xhaka, capitán de Suiza

En conferencia de prensa, el capitán de Suiza destacó que el equipo helvético cuenta con jugadores en ligas de élite y que atraviesa uno de sus mejores momentos.

Recordó la eliminación sufrida en la Copa Mundial Brasil 2014, pero aclaró que no busca revancha, sino mostrar el crecimiento del fútbol suizo.

El último partido de cuartos de final del Mundial se jugará el sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos.

Argentina vs Suiza

Fecha: Sábado 11 de julio

Horario: 19:00 horas

Sede: Arrowhead Stadium Kansas City

Transmisión: ViX

Xhaka cree que Suiza ganará contra Argentina en los Cuartos de Final del Mundial 2026

El partido de Granit Xhaka contra Argentina será especial, ya que el centrocampista junto a Ricardo Rodríguez son los únicos jugadores que quedan de aquel plantel que fue eliminado en Brasil 2014 con gol de Ángel Di María en la prórroga.

En ese momento, Xhaka disputaba su primera Copa del Mundo y le resultó doloroso terminar así el torneo.

Granit Xhaka (@granitxhaka / Instagram)

Para Granit Xhaka el partido Suiza vs Argentina del Mundial 2026 no será una venganza, ya que son “equipos muy diferentes”.

Sin embargo, el mediocampista considera que en esta ocasión Suiza ganará debido a que el fútbol en su país “ha mejorado muchísimo”. Por lo que él y sus compañeros darán todo para ganar el partido.

Granit Xhaka destacó el privilegio que siente al jugar contra los actuales campeones del mundo y puntualizó que se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera.

“Después de 72 años, que Suiza juegue unos cuartos y contra los campeones del mundo, me llena de orgullo. Pero no estamos aquí solo para estar en la cancha. Vamos a dar lo mejor de nosotros.” Granit Xhaka, capitán de Suiza

Durante su encuentro con medios, el capitán suizo también alabó a los equipos latinos.

Señalando su mentalidad y la forma que se entregan durante los entrenamientos. “Hay que tener hambre de ganar partidos y Argentina es un buen ejemplo”, aseguró Xhaka.