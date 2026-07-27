Claudia Sheinbaum advirtió sobre los riesgos de por vida que puede generar el uso excesivo de redes sociales y teléfonos celulares en niñas, niños y adolescentes.

“Nosotros estamos consolidando esta información de tal manera que esté disponible para madres y padres de familia y que entre todas y todos tomemos una serie de decisiones para proteger a niñas, niños y adolescentes para proteger esta etapa formativa de su vida, en donde el uso excesivo de redes y del teléfono celular puede tener implicaciones de por vida” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante la mañanera del lunes 27 de julio de 2026, acompañada por Mario Delgado y especialistas de la SEP, la presidenta de México destacó que esta etapa formativa requiere protección ante impactos negativos en el cerebro.

Expertas en neurodesarrollo y prevención de adicciones alertaron sobre daños en la atención, el sistema límbico y el desarrollo cognitivo de los menores de edad.

El gobierno de México busca consolidar información para madres y padres de familia y fomentar decisiones que resguarden la salud digital de los menores de edad.

Entre las especialistas que participaron para explicar los riesgos fueron:

Tania Jiménez García, maestra en Orientación Psicológica y especialista en prevención de adicciones

Lucía Magis-Weinberg, doctora en neurodesarrollo e investigadora en la Universidad de Washington

Sheinbaum reconoce preocupación en madres y padres de familia por uso excesivo de redes sociales

En consecuencia de este uso excesivo de redes sociales, la presidenta Sheinbaum reconoce la preocupación que se genera en madres y padres de familia.

“Cerca de casi el 70 por ciento de madres y padres de familia están de acuerdo de que se regule el uso de celulares en la escuela” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sin embargo, la presidenta de México señaló que este tema debe de ser de consenso, debido a que las prohibiciones solo en las escuelas son temporales.

Porque una vez que las niñas y los niños llegan a casa podrían pasar expuestos varias horas frente a la pantalla de un celular y con el permiso de un tutor o padre de familia a cargo.

Por lo que la presidenta Sheinbaum señala los riesgos del uso de los teléfonos celulares puede afectar directamente al desarrollo de las infancias de México a lo largo de su vida.

¿Cuáles son los riesgos del uso excesivo de plataformas digitales en menores de edad?

Durante la conferencia mañanera, las especialistas advirtieron riesgos cerebrales directos del uso excesivo de plataformas digitales, entre ellos: