El cantautor colombiano Camilo ha pospuesto sus conciertos en CDMX, Guadalajara y Monterrey que forman parte de la gira “TOUR MÉXICO 2026”.

La decisión de posponer sus conciertos, se debería a temas logísticos, así como a la agenda de Camilo por el proceso creativo de su próximo álbum.

“Informan que la gira de CAMILO “TOUR MÉXICO 2026” programada en las ciudades de Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara será pospuesta debido a temas logísticos, de agenda del artista y el proceso creativo de su próximo álbum”. Arena CDMX

Y por lo que los conciertos de Camilo en CDMX, Guadalajara y Monterrey también tomaron un giro “con el objetivo de presentar un nuevo show de la mano de este nuevo álbum y que esté a la altura de lo que desea compartir con su público”.

Estas son las nuevas fechas para los conciertos de Camilo en CDMX, Guadalajara y Monterrey

Las nuevas fechas para los conciertos de Camilo en CDMX, Guadalajara y Monterrey serán para 2027, mismas que quedan de la siguiente manera:

Ciudad de México: Fecha anterior: 28 de agosto - nueva fecha: 20 de febrero de 2027 en la Arena CDMX

Guadalajara: Fecha anterior: 05 de septiembre - nueva fecha: 05 de marzo de 2027 en la Arena Guadalajara

Monterrey: Fecha anterior: 04 de septiembre - nueva fecha: 06 de marzo en la Arena Monterrey

Camilo pospone conciertos en CDMX, Guadalajara y Monterrey; fechas y reembolso (Superboletos)

Reembolso para los conciertos en CDMX, Guadalajara y Monterrey de Camilo

Si deseas solicitar reembolso de boleto tras cambio de fecha para los conciertos en CDMX, Guadalajara y Monterrey de Camilo lo podrás realizar en las siguientes fechas:

Del 24 de julio al 24 de septiembre de 2026

Los pasos a seguir para el reembolso de boleto tras cambio de fechas para los concierto de Camilo son los siguientes:

Enviar correo a la dirección: reembolsos@superboletos.com

Incluir en el asunto: CAMILO TOUR

Boletos físicos: Imagen legible y completa de los boletos e identificación oficial (INE o Pasaporte)

Boletos Digitales o No Impresos: Imagen legible y completa de identificación oficial (INE o Pasaporte), capturas de los códigos QR y correo de confirmación de compra en formato PDF

Tras el envió de correo para el reembolso de boletos para los conciertos de Camilo, se tiene un tiempo de respuesta por correo es de 4 a 7 días hábiles.

Asimismo, para dudas, los fans podrán escribir por Whatsapp al +528116251483 o al correo electrónico reembolsos@superboletos.com