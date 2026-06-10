Canadá vs Bosnia se enfrentan en el primer partido del Grupo B de ambas selecciones el Mundial 2026. Transmite ViX el viernes 12 de junio a las 13 horas.

Partido: Canadá vs Bosnia

Fase: Fase de grupos

Fecha: Viernes 12 de junio del 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BMO Field

Transmisión: VIX

Canadá vs Bosnia: Día del partido de debut de la Hoja de Maple en el Mundial 2026

El viernes 12 de junio de 2026 será el partido Canadá vs Bosnia del Mundial 2026, el que será el debut de la Hoja de Maple.

Canadá vs Bosnia: Hora para ver el debut de la Hoja de Maple en el Mundial 2026

Canadá vs Bosnia iniciará a las 13 horas, tiempo del centro de México en el Estadio BMO Field, de Toronto.

Canadá vs Bosnia: Canal para ver el partido de preparación

Canadá vs Bosnia podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.

Partido: Canadá vs Bosnia

Fase: Fase de grupos

Fecha: Viernes 12 de junio del 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BMO Field

Transmisión: VIX

Selección de futbol de Canadá (Nathan Denette / AP)

¿En qué grupo se encuentra Canadá y Bosnia en el Mundial 2026?

Canadá y Bosnia se encuentran en el Mundial 2026 y ambos tienen el objetivo de intentar avanzar de ronda en la justa mundialista.

Canadá y Bosnia comparten el Grupo B junto a Suiza y Qatar, por lo que las cuatro selecciones intentarán ganar sus respectivos encuentros para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.