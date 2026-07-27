Andrea Pirlo quedó fuera de la carrera para ser seleccionador de Italia, luego de la polémica por el acuerdo de patrocinio que mantiene con una casa de apuestas rusa.

La crisis en el futbol y selección de Italia crece, cuatro meses después de que el representativo fuera derrotado por Bosnia y Herzegovina en un repechaje de las eliminatorias de Europa para el Mundial 2026.

Andrea Pirlo confirmó el lunes en una publicación de Instagram que quedaba descartado, al señalar lo siguiente.

“Anoche escuché que ya no soy el candidato para el puesto de la selección nacional de Italia” Andrea Pirlo, entrenador

Andrea Pirlo se defiende ante polémica por acuerdo con casa de apuestas

Andrea Pirlo publicó que se había quedado al margen de la polémica por respeto a las instituciones, a la Federación de Italia y a todos los implicados.

Sin embargo, al ser descartado para dirigir a Italia, optó por fijar su postura al respecto.

“A lo largo de mi carrera, primero como jugador y ahora como entrenador, siempre he ejercido mi profesión cumpliendo estrictamente con las leyes de los países en los que he trabajado y los contratos que he firmado” Andrea Pirlo, entrenador

Pirlo explicó que la colaboración profesional que ha sido objeto de la reciente controversia surgió en el contexto de su trabajo en el futbol de los Emiratos Árabes Unidos y es exclusivamente de índole comercial y deportiva.

“Atribuirle un significado político a esta colaboración implica atribuirme creencias que nunca he expresado y que no me pertenecen” Andrea Pirlo, entrenador

El ex jugador de la selección de Italia agradeció a Paolo Maldini y a Leonardo la estima y la confianza que me le demostraron al tenerlo en cuenta, pero lamentó que una decisión deportiva se haya convertido en un debate público.

“El amor por Italia no depende de un trabajo. Es parte de mi historia, de mi identidad, y siempre estará conmigo” Andrea Pirlo, entrenador

Paolo Maldini será el encargado de la reconstrucción de la selección de Italia (@Azzurri)

Paolo Maldini podría renunciar a la reestructuración de Italia

De acuerdo a reportes de prensa, Paolo Maldini ha pensado en renunciar apenas 16 días después de asumir su nuevo cargo como director deportivo, encargado de restablecer el orden en la selección de Italia.

Antes de Andrea Pirlo, Pep Guardiola y Carlo Ancelotti rechazaron ofertas para dirigir a la selección de Italia, que no ha logrado clasificarse a tres Copas del Mundo consecutivas.

Pirlo era el preferido de Maldini, su excompañero en el AC Milan, por delante de figuras como los exseleccionadores de Italia Roberto Mancini y Antonio Conte.