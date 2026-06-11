Catar vs Suiza se enfrentan en su primer partido del Grupo B en el Mundial 2026. Transmite ViX el sábado 13 de junio a las 13 horas.

  • Partido: Catar vs Suiza
  • Fase: Fase de grupos
  • Fecha: Sábado 13 de junio del 2026
  • Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Levi’s Stadium
  • Transmisión: VIX

Catar vs Suiza: Día del partido del Grupo B del Mundial 2026

El sábado 13 de junio de 2026 será el partido Catar vs Suiza del Mundial 2026, primer duelo de ambas selecciones del Grupo B.

Catar vs Suiza: Hora para ver el partido del Grupo B del Mundial 2026

Catar vs Suiza iniciará a las 13 horas, tiempo del centro de México en el Levi’s Stadium, de California, Estados Unidos.

Catar vs Suiza: Canal para ver el partido del Grupo B del Mundial 2026

Catar vs Suiza podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.

  • Partido: Catar vs Suiza
  • Fase: Fase de grupos
  • Fecha: Sábado 13 de junio del 2026
  • Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Levi’s Stadium
  • Transmisión: VIX

¿En qué grupo se encuentran Catar y Suiza en el Mundial 2026?

Catar y Suiza se encuentran en el Mundial 2026 y ambos tienen el objetivo de intentar avanzar de ronda en la justa mundialista.

Catar y Suiza comparten el Grupo B junto a Canadá y Bosnia, por lo que las cuatro selecciones intentarán ganar sus respectivos encuentros para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.