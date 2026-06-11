Catar vs Suiza se enfrentan en su primer partido del Grupo B en el Mundial 2026. Transmite ViX el sábado 13 de junio a las 13 horas.
- Partido: Catar vs Suiza
- Fase: Fase de grupos
- Fecha: Sábado 13 de junio del 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Levi’s Stadium
- Transmisión: VIX
Catar vs Suiza: Día del partido del Grupo B del Mundial 2026
El sábado 13 de junio de 2026 será el partido Catar vs Suiza del Mundial 2026, primer duelo de ambas selecciones del Grupo B.
Catar vs Suiza: Hora para ver el partido del Grupo B del Mundial 2026
Catar vs Suiza iniciará a las 13 horas, tiempo del centro de México en el Levi’s Stadium, de California, Estados Unidos.
Catar vs Suiza: Canal para ver el partido del Grupo B del Mundial 2026
Catar vs Suiza podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.
- Partido: Catar vs Suiza
- Fase: Fase de grupos
- Fecha: Sábado 13 de junio del 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Levi’s Stadium
- Transmisión: VIX
¿En qué grupo se encuentran Catar y Suiza en el Mundial 2026?
Catar y Suiza se encuentran en el Mundial 2026 y ambos tienen el objetivo de intentar avanzar de ronda en la justa mundialista.
Catar y Suiza comparten el Grupo B junto a Canadá y Bosnia, por lo que las cuatro selecciones intentarán ganar sus respectivos encuentros para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.