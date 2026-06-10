Estados Unidos vs Paraguay se enfrentan en su primer partido del Grupo D en el Mundial 2026. Transmite ViX el viernes 12 de junio a las 19 horas.

Partido: Estados Unidos vs Paraguay

Fase: Fase de grupos

Fecha: Viernes 12 de junio del 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Sofi Stadium

Transmisión: VIX, Canal 5 y Canal 7

Estados Unidos vs Paraguay: Día del partido de debut de las Barras y las Estrellas en el Mundial 2026

El viernes 12 de junio de 2026 será el partido Estados Unidos vs Paraguay rumbo al Mundial 2026, primer duelo de ambas selecciones del Grupo D.

Estados Unidos vs Paraguay: Hora para ver el debut de las Barras y las Estrellas en el Mundial 2026

Estados Unidos vs Paraguay iniciará a las 19 horas, tiempo del centro de México en el Sofi Stadium, de Inglewood, Estados Unidos.

Estados Unidos vs Paraguay: Canal para ver el partido de preparación

Estados Unidos vs Paraguay podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.

Partido: Estados Unidos vs Paraguay

Fase: Fase de grupos

Fecha: Viernes 12 de junio del 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Sofi Stadium

Transmisión: VIX, Canal 5 y Canal 7

Estados Unidos vs Paraguay: ¿Cuándo y dónde ver el debut de las Barras y las Estrellas en el Mundial 2026? (David Leah / Mexsport)

¿En qué grupo se encuentran Estados Unidos y Paraguay en el Mundial 2026?

Estados Unidos y Paraguay se encuentran en el Mundial 2026, y ambos tienen el objetivo de intentar avanzar de ronda en la justa mundialista.

Estados Unidos y Paraguay comparten el Grupo D junto a Australia y Turquía, por lo que las cuatro selecciones intentarán ganar sus respectivos encuentros para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.