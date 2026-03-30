Chequia vs Dinamarca: Pronóstico y posibles alineaciones de la final del repechaje por el boleto al Mundial 2026.

Chequia vs Dinamarca se enfrentan en las semifinales del repechaje de la UEFA en busca de un boleto para el Mundial 2026, y el pronóstico es triunfo de Dinamarca 4-2. Conoce las posibles alineaciones del partido del martes 31 de marzo.
Chequia vs Dinamarca: Pronóstico del partido del repechaje para el Mundial 2026
El pronóstico del partido Chequia vs Dinamarca es 4-2 a favor de los daneses.
- Pronóstico: Dinamarca 4-2 Macedonia del Norte
Chequia vs Dinamarca: Posibles alineaciones del partido del repechaje para el Mundial 2026
Estas son las posibles alineaciones del partido Chequia vs Dinamarca, correspondiente a las semifinales del repechaje del Mundial 2026.
Chequia
- Portero: Matěj Kovář
- Defensas: Vladimír Coufal, Robin Hranáč, Jaroslav Zelený y David Jurásek
- Mediocampistas: Tomáš Souček, Michal Sadílek, Lukáš Červ, Kryštof Daněk y David Douděra
- Delantero: Patrik Schick
Dinamarca
- Portero: Mads Hermansen
- Defensores: Alexander Bah, Lucas Hogsberg, Victor Nelsson y Joakim Maehle
- Mediocampistas: Morten Hjulmand, Pierre-Emile Hojbjerg, Victor Froholdt y Mikkel Damsgaard
- Delanteros: Gustav Isaksen y Rasmus Höjlund
Chequia vs Dinamarca: A qué hora y dónde ver el partido del repechaje para el Mundial 2026
Chequia vs Dinamarca se enfrentan en el repechaje europeo por el pase al Mundial 2026. El partido en el que se conocerá el tercer rival de México es el martes 31 de marzo a las 12:45 horas por SKY Sports.
- Partido: Chequia vs Dinamarca
- Fase: Repechaje europeo para el Mundial 2026
- Fecha: Martes 31 de marzo del 2026
- Horario: 12:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Generali Arena
- Transmisión: SKY Sports
¿Cómo llegaron Chequia y Dinamarca a la final del repechaje del Mundial 2026?
Chequia tuvo que ir a los penaltis para eliminar a Irlanda en la semifinal del repechaje, y en la final buscará el pase al Mundial 2026 en el que será el tercer rival de México.
- El ganador del partido Chequia vs Dinamarca se unirá al Grupo A del Mundial 2026 junto a México, Corea del Sur y Sudáfrica.
Formato del repechaje europeo para el Mundial 2026
El formato del repechaje europeo para el Mundial 2026 es directo y sin margen de error.
Los equipos se dividieron en cuatro rutas (A, B, C y D), cada una compuesta por cuatro selecciones. En cada ruta se disputaron semifinales y habrá una final a partido único.
Chequia y Dinamarca compartieron ruta con Irlanda y Macedonia del Norte.
- Los ganadores de cada ruta obtendrán su boleto al Mundial, mientras que los perdedores quedarán eliminados.