Chequia vs Dinamarca se enfrentan en las semifinales del repechaje de la UEFA en busca de un boleto para el Mundial 2026, y el pronóstico es triunfo de Dinamarca 4-2. Conoce las posibles alineaciones del partido del martes 31 de marzo.

Chequia vs Dinamarca: Pronóstico del partido del repechaje para el Mundial 2026

El pronóstico del partido Chequia vs Dinamarca es 4-2 a favor de los daneses.

Pronóstico: Dinamarca 4-2 Macedonia del Norte

Chequia vs Dinamarca: Posibles alineaciones del partido del repechaje para el Mundial 2026

Estas son las posibles alineaciones del partido Chequia vs Dinamarca, correspondiente a las semifinales del repechaje del Mundial 2026 .

Chequia

Portero: Matěj Kovář

Defensas: Vladimír Coufal, Robin Hranáč, Jaroslav Zelený y David Jurásek

Mediocampistas: Tomáš Souček, Michal Sadílek, Lukáš Červ, Kryštof Daněk y David Douděra

Delantero: Patrik Schick

Dinamarca

Portero: Mads Hermansen

Defensores: Alexander Bah, Lucas Hogsberg, Victor Nelsson y Joakim Maehle

Mediocampistas: Morten Hjulmand, Pierre-Emile Hojbjerg, Victor Froholdt y Mikkel Damsgaard

Delanteros: Gustav Isaksen y Rasmus Höjlund

Chequia vs Dinamarca: Pronóstico y posibles alineaciones de la final del repechaje por el boleto al Mundial 2026. (Liselotte Sabroe / AP)

Chequia vs Dinamarca: A qué hora y dónde ver el partido del repechaje para el Mundial 2026

Chequia vs Dinamarca se enfrentan en el repechaje europeo por el pase al Mundial 2026. El partido en el que se conocerá el tercer rival de México es el martes 31 de marzo a las 12:45 horas por SKY Sports.

Partido: Chequia vs Dinamarca

Fase: Repechaje europeo para el Mundial 2026

Fecha: Martes 31 de marzo del 2026

Horario: 12:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Generali Arena

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llegaron Chequia y Dinamarca a la final del repechaje del Mundial 2026?

Chequia tuvo que ir a los penaltis para eliminar a Irlanda en la semifinal del repechaje, y en la final buscará el pase al Mundial 2026 en el que será el tercer rival de México.

El ganador del partido Chequia vs Dinamarca se unirá al Grupo A del Mundial 2026 junto a México, Corea del Sur y Sudáfrica.

Formato del repechaje europeo para el Mundial 2026

El formato del repechaje europeo para el Mundial 2026 es directo y sin margen de error.

Los equipos se dividieron en cuatro rutas (A, B, C y D), cada una compuesta por cuatro selecciones. En cada ruta se disputaron semifinales y habrá una final a partido único.

Chequia y Dinamarca compartieron ruta con Irlanda y Macedonia del Norte.